CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Catia Fonseca se pronuncia após boatos de lesão no Dança dos Famosos: 'Dores'
Atualidades / Esclareceu!

Catia Fonseca se pronuncia após boatos de lesão no Dança dos Famosos: 'Dores'

Após boatos de ser eliminada por conta de lesão durante ensaio do Dança dos Famosos, Catia Fonseca se pronuncia e esclarece o que aconteceu

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 11h55 - Atualizado às 12h16

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Caria Fonseca se pronuncia sobre lesão no Dança dos Famosos
Caria Fonseca se pronuncia sobre lesão no Dança dos Famosos - Reprodução/Instagram

A apresentadora Catia Fonseca se pronunciou na manhã desta sexta-feira, 29, em sua rede social após ver as notícias de que estaria lesionada e fora do Dança dos Famosos. No quarto do hotel, onde está hospedada no Rio de Janeiro, ela gravou o vídeo e contou se está realmente machucada.

A ex-funcionária da Band iniciou o pronunciamento contando que estava tomando café quando viu as notícias na rede social. "E aí, como vocês estão? Tudo bom? Deixa eu falar uma coisa, estava tomando meu café da manhã agora, fui dar aquela olhadinha de sempre no Instagram, nas redes sociais e vi tanta gente falando que eu estava lesionada, gente do céu, obrigada pela preocupação, mas eu estou ótima", declarou.

A famosa então explicou que na verdade está com dores musculares por conta de novos estímulos, os quais são diferentes e não faziam parte de sua rotina. "O que eu tenho são dores musculares, próprias de atividade física e própria da intensidade que eu estou colocando para que eu desempenhe sempre o melhor", comentou.

"Então, sabe quando você faz exercício físico normalmente a gente trabalha uma musculatura quando você muda a série de exercícios, os músculos usados são diferente e é o que estou passando, mas ó estou ótima, estou até mais magrinha", brincou ela mostrando o corpo sem nenhuma lesão.

Na manhã desta sexta-feira, 29, saiu a notícia de que Catia Fonseca teria sofrido uma lesão abaixo do seio esquerdo, a qual até dificultava sua respiração. Por estar com o problema, ela teria sido eliminada do Dança dos Famosos.

Leia também:Dança dos Famosos 2025: saiba quais artistas disputam a repescagem

Caria Fonseca se pronuncia sobre lesão no Dança dos Famosos
Caria Fonseca se pronuncia sobre lesão no Dança dos Famosos - Foto: Reprodução/Instagram

Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou. Leia mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

dança dos famososCatia Fonseca

Leia também

Fama

Bruna Marquezine - Fotos: Roberto Filho/BrazilNews

Bruna Marquezine desabafa sobre o que a incomoda na fama

Família

Murilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro

Murilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro

Romance

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram

Diogo Nogueira revela como deixa a "chama acesa" com Paolla Oliveira

Fofura!

Neymar com a Mavie - Foto: Reprodução/Instagram

Neymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo

ANIVERSÁRIO

Nesta sexta-feira, 29, Luana Piovani completa 49 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani completa 49 anos; atriz começou carreira como modelo de passarela

Romance

Samantha Schmütz e o marido, Michael Cannet - Foto: Reprodução / Instagram

Samantha Schmütz abre álbum de fotos raras com o marido americano

Últimas notícias

Murilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de JaneiroMurilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro
Diogo Nogueira e Paolla OliveiraDiogo Nogueira revela como deixa a "chama acesa" com Paolla Oliveira
Roberto CarlosRoberto Carlos se apoia na fé para vencer: 'Quem tem fé em Deus não tem medo de nada'
Alice Wegmann fez a primeira aparição pública com o namoradoAstróloga revela sobre vida amorosa de Alice Wegmann: 'Isso realmente é dela'
Neymar com a MavieNeymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo
Sacha ChryzmanMãe de Fabiana Justus relata acidente: ‘Apaguei o fogo com minha mão’
Francisco Gil relembra momento especial com Preta GilFrancisco Gil revisita infância com Preta Gil e psicóloga revela valor terapêutico: 'Ele mostra que...'
Nesta sexta-feira, 29, Luana Piovani completa 49 anosLuana Piovani completa 49 anos; atriz começou carreira como modelo de passarela
Samantha Schmütz e o marido, Michael CannetSamantha Schmütz abre álbum de fotos raras com o marido americano
Afonso descobre doença e se recusa a se tratarVale Tudo: Afonso descobre doença e se recusa a fazer tratamento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade