Catia Fonseca se pronuncia após boatos de lesão no Dança dos Famosos: 'Dores'

Após boatos de ser eliminada por conta de lesão durante ensaio do Dança dos Famosos, Catia Fonseca se pronuncia e esclarece o que aconteceu

A apresentadora Catia Fonseca se pronunciou na manhã desta sexta-feira, 29, em sua rede social após ver as notícias de que estaria lesionada e fora do Dança dos Famosos. No quarto do hotel, onde está hospedada no Rio de Janeiro, ela gravou o vídeo e contou se está realmente machucada.

A ex-funcionária da Band iniciou o pronunciamento contando que estava tomando café quando viu as notícias na rede social. "E aí, como vocês estão? Tudo bom? Deixa eu falar uma coisa, estava tomando meu café da manhã agora, fui dar aquela olhadinha de sempre no Instagram, nas redes sociais e vi tanta gente falando que eu estava lesionada, gente do céu, obrigada pela preocupação, mas eu estou ótima ", declarou.

A famosa então explicou que na verdade está com dores musculares por conta de novos estímulos, os quais são diferentes e não faziam parte de sua rotina. "O que eu tenho são dores musculares, próprias de atividade física e própria da intensidade que eu estou colocando para que eu desempenhe sempre o melhor", comentou.

"Então, sabe quando você faz exercício físico normalmente a gente trabalha uma musculatura quando você muda a série de exercícios, os músculos usados são diferente e é o que estou passando, mas ó estou ótima, estou até mais magrinha", brincou ela mostrando o corpo sem nenhuma lesão.

Na manhã desta sexta-feira, 29, saiu a notícia de que Catia Fonseca teria sofrido uma lesão abaixo do seio esquerdo, a qual até dificultava sua respiração. Por estar com o problema, ela teria sido eliminada do Dança dos Famosos.

Caria Fonseca se pronuncia sobre lesão no Dança dos Famosos - Foto: Reprodução/Instagram

Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou. Leia mais aqui!