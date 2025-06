Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Depois de apresentar o Melhor da Tarde pela última vez, Cátia Fonseca anuncia pedido de demissão da Band e explica motivo para sua escolha

A apresentadora Catia Fonseca pediu demissão da Band nesta segunda-feira, 11, e anunciou a decisão aos fãs após apresentar o programa Melhor da Tarde pela última vez. Ela ficou 7 anos na emissora e expôs o motivo para sua decisão radical.

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou.

Inclusive, ela contou que não vai revelar mais detalhes sobre seu antigo contrato. “Eu não vou mais falar nada sobre isso, mesmo porque a gente tem um contrato, e o contrato tem cláusulas que a gente não pode falar algumas coisas. E eu concordo com isso”, declarou.

Então, Fonseca afirmou que ainda não sabe o que o futuro a reserva. “A gente só tem uma vida, então tem que se curtir, curtir o que a gente faz, o que a gente escolhe, o que a gente determina para a vida da gente, quem a gente é. De uma forma que a gente seja sincera primeiro com a gente. Não adianta eu agir de uma forma que não tenha nada a ver comigo. Hoje eu penso em mim! Como eu, Catia, quero fazer o que eu sempre desejei ou o que eu nunca imaginei que eu fosse decidir. E eu vou me jogar”, afirmou.

“Eu não vou para emissora nenhuma. A minha questão é outra, eu vou fazer isso aqui que eu estou curtindo fazer. No momento, eu quero fazer o que eu estou fazendo, entendeu? Não é ‘ai, ela não quer contar’. A questão é que não faz sentido mais para mim fazer coisas que não tenham a ver com meus desejos. Parece que é uma mudança de ciclo que a gente vai passando, como passar da infância pra adolescência. É ir se renovando, se reciclando. É sobre o que eu quero fazer a partir de agora”, finalizou.

A carta aberta de Catia Fonseca

Em uma carta aberta escrita para as redes sociais, a apresentadora Catia Fonseca refletiu sobre sua decisão. "Com carinho e verdade, encerro um ciclo. São mais de 30 anos de uma trajetória construída com algo que sempre foi o meu norte: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o começo — levar alegria, leveza e um bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto carinho. Hoje, com o coração sereno, digo que é hora de fechar um capítulo importante da minha história. Foram anos de dedicação, entrega, respeito e verdade. Tudo o que fiz foi com alma, com brilho nos olhos, com a certeza de que estava onde precisava estar. Mas a vida se move, e quando sentimos que o caminho já não vibra com a mesma sintonia, é preciso coragem para dizer: é tempo de seguir", disse ela.

E completou: "Relações duram quando há respeito, verdade e prioridade mútua. E quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar. Meu agradecimento mais profundo vai para Johnny Saad, Caio Carvalho, André Aguera, Antônio Zimmerli, às equipes de maquiagem, figurino, técnica — que embarcaram nas nossas loucuras com tanto profissionalismo e carinho — e aos parceiros de conteúdo que confiaram em ideias, sonhos e possibilidades. A cada um que, de alguma forma, somou nessa história: meu muito obrigada. Como boa aquariana, acredito que recomeçar não é um fim — é voo. E agora, mais do que nunca, quero voar com liberdade, criatividade e com toda a bagagem de quem ama o que faz e conhece a televisão não só por profissão, mas por paixão".

Por fim, a comunicadora escreveu: "Essa não é uma despedida. É um novo começo. Um novo jeito de estar com você. Continuo aqui, agora também como produtora de conteúdo, com alma leve e coração cheio de ideias. Porque o futuro é de quem tem coragem de abrir espaço pro novo — e eu estou pronta. Obrigada por cada palavra, cada gesto, cada olhar de carinho. Seguimos juntos. Sempre. Com muito amor, Catia Fonseca".

