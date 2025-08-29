CARAS Brasil
  Catia Fonseca está fora do Dança dos Famosos após lesão, diz colunista
Atualidades / Será?

Catia Fonseca está fora do Dança dos Famosos após lesão, diz colunista

Após sofrer lesão durante os ensaios, Catia Fonseca está eliminada do Dança dos Famosos, segundo informações de colunista

por CARAS Digital
Publicado em 29/08/2025, às 07h53

A apresentadora Catia Fonseca estaria fora do Dança dos Famosos. A notícia foi dada na manhã desta sexta-feira, 29, pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. Segundo apurado pelo jornalista, a comunicadora teria sofrido uma lesão durante os ensaios.

A ex-contratada da Band teria tido uma luxação abaixo do seio esquerdo e isso teria tirado a famosa da repescagem. Catia Fonseca teria sofrido bastante com as dores durante os ensaios a ponto de ter até dificuldades de respiração.

Conforme divulgado por Lucas Pasin, do Splash, do UOL, a produção de Luciano Huck teria dado orientações para ela pegar mais leve nos ensaios e descansar no hotel, evitando fazer esforços extras. Porém, com medo de ser eliminada, ela teria continuado os treinos.

"Procurada para comentar o assunto, a assessoria de Cátia Fonseca não retornou até a publicação da reportagem. Também procurada, a Globo negou a informação sobre a lesão de Cátia Fonseca. A emissora reafirma, conforme relatado nesta reportagem, que a apresentadora irá dançar no próximo programa, exibido no domingo", publicu Lucas Pasin.

Vale lembrar que, nos últimos meses, Catia Fonseca anunciou sua saída da Band. Ela comandava o programa Melhor da Tarde na emissora. "Com carinho e verdade, encerro um ciclo. Foram mais de 30 anos de uma trajetória construída com aquilo que sempre me guiou: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o primeiro dia — levar alegria, leveza e bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto afeto ao longo dessa caminhada. Hoje, com o coração sereno, reconheço que é hora de fechar um capítulo importante da minha história (...)", disse ela em um trecho. 

Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou. Leia mais aqui!

