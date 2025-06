Cátia Fonseca se pronuncia sobre saída da Band: 'Quero voar com liberdade'

"Não é uma despedida. É um recomeço...", disse a apresentadora Cátia Fonseca ao falar sobre sua decisão de sair da Band

Cátia Fonseca se pronunciou nesta quarta-feira, 11, sobre sua decisão de sair da Band. Ela estava no comando do programa Melhor da Tarde há sete anos. Em nota, a apresentadora disse que era a hora de "fechar um capítulo importante da minha história".

"Com carinho e verdade, encerro um ciclo. Foram mais de 30 anos de uma trajetória construída com aquilo que sempre me guiou: o amor pelo que faço. E com uma missão que pulsa em mim desde o primeiro dia — levar alegria, leveza e bom entretenimento até você, que me acompanha com tanto afeto ao longo dessa caminhada", começou.

"Hoje, com o coração sereno, reconheço que é hora de fechar um capítulo importante da minha história. Foram anos de entrega, respeito, dedicação e verdade. Tudo o que fiz, fiz com alma, com brilho nos olhos, e a certeza de estar no lugar certo. Mas a vida se move — e quando a sintonia muda, é preciso coragem para seguir adiante. Relações sólidas se sustentam em respeito, verdade e prioridade mútua. Quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar", acrescentou.

Depois, Cátia fez um agradecimento. "Minha gratidão profunda ao Johnny Saad, Caio Carvalho, André Aguera, Antônio Zimmerli, às equipes de maquiagem, figurino, técnica — que embarcaram com profissionalismo e carinho nas nossas ideias — e aos parceiros de conteúdo que acreditaram nos nossos sonhos e possibilidades. A cada pessoa que somou nessa história, o meu mais sincero obrigada."

A apresentadora deixou claro que não estava se despedindo do público, já que ela segue como criadora de conteúdo. "Como boa aquariana, acredito que recomeçar não é o fim — é voo. E agora, mais do que nunca, quero voar com liberdade, criatividade e com toda a bagagem de quem ama o que faz, e conhece a televisão não só como profissão, mas como paixão. Essa não é uma despedida. É um recomeço. Uma nova forma de estar com você. Sigo aqui, agora também como produtora de conteúdo, com a alma leve e o coração cheio de ideias. Porque o futuro pertence a quem tem coragem de abrir espaço para o novo — e eu estou pronta. Obrigada por cada palavra, cada gesto e cada olhar de carinho. Seguimos juntos. Sempre. Com amor, Cátia Fonseca", finalizou.