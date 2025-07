Carolina Dieckmmann desabafa sobre sentir ausência de Preta Gil: 'Jamais'

Uma semana após a morte de Preta Gil, Carolina Dieckmmann desabafa sobre estar sentindo falta da cantora em sua vida; veja

A atriz Carolina Dieckmmann fez uma nova postagem sobre a morte de Preta Gil. Nesta segunda-feira, 28, a loira compartilhou uma foto ao lado da cantora e alguns registros do velório dela para falar sobre a falta que está sentindo da amiga falecida.

A intérprete de Leila em Vale Tudo, novela das nove, começou o texto agradecendo o apoio que está recebendo do público e em seguida falou sobre a falta que sente da cantora. Além disso, Carolina Dieckmmann comentou sobre já estar percebendo cada vez mais a ausência dela.

"Quero agradecer tanto afeto que tenho recebido... são muitas palavras de conforto e carinho, além de abraços apertados e olhares que jamais vou me esquecer. A verdade é que PRETA vai me fazer muita falta... ela me cobria de amor. Como ela me ensinava... era sabida demais! Hoje mesmo senti -pela primeira vez- que ela não tava ali pra me proteger... porque desde sempre, ela me defendia com garras, ela me avisava dos perigos, ela era meu time, ela estava sempre e frente, com seu coração leal e protetor...", disse.

"Eu sei que palavras muitas vezes não dão conta; desculpa as pessoas com quem eu não consegui falar, as perguntas que eu não consegui responder... aos poucos tudo vai se acalmar, mas desde já, eu agradeço por tudo. No mais, PRETA deixa a lição mais importante: o amor transforma, protege, liberta. A vida não é mole, mas com afeto e verdade, ela ganha sentido. a única palavra que me resta pr'alem de tudo é OBRIGADA! Sigo aqui com você no coração, meu amor...", escreveu.

No velório de Preta Gil, Carolina Dieckmmann falou o que tem a ajudado a lidar com o luto. A atriz ficou ao lado da cantora em seus últimos dias de vida.

Carolina Dieckmmann contou que Preta Gil 'não sentiu dor' em sua morte

A atriz Carolina Dieckmmann estava com a amiga em seus últimos dias de vida. Na última segunda-feira, 21, ela conversou com a GloboNews e disse que a amiga não sentiu dor em seu fim de vida. Ela ainda narrou o carinho que a família e os amigos deram para a artista em seus últimos dias.

"Quando eu resolvi ir, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. Quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. Esses últimos quatro dias foram… Ela foi indo. A gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela estava muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos. E cercada de muito amor”, disse ela.

E completou: "Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela e dizendo que amava. A Sol, o Francisco, a Flora, a Dra. Roberta, que estavam com a gente, Judi… Foi a gente debruçado sobre ela, amando profundamente em todos os minutos. Eu quis falar para dizer para as pessoas que ela não sentiu dor, que ela estava com muito amor”.