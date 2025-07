Carolina Dieckmmann diz o que tem a ajudado a lidar com o luto por Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann esteve na missa de sétimo dia de Preta Gil e falou sobre o luto e as homenagens para sua amiga

A atriz Carolina Dieckmmann esteve na missa de sétimo dia em memória da cantora Preta Gil, que foi sua grande amiga por muitos anos. Antes da cerimônia religiosa, ela conversou com a imprensa presente no local e contou sobre o que tem ajudado a lidar com o luto.

A estrela contou que encontrou forças no fato de ter passado os últimos dias de vida de Preta ao lado dela em Nova York, quando conseguiu se despedir. "Tentando entender, tentando aceitar… O que eu tenho dito e que tem me segurado muito é o fato de eu ter ido ficar com ela. Alguma coisa no meu coração me chamou. E eu ter tido a oportunidade de ficar com ela, de fazer carinho, de dizer o quanto eu a amava, isso tem, de certa forma, me dado um conforto”, disse ela.

Além disso, Carolina contou que Preta teria adorado as várias homenagens e o velório repleto de fãs. "Eu tenho certeza que ela estaria gostando disso tudo. A Preta era das pessoas. Ela passou a vida vivendo intensamente essa relação com os fãs, com os amigos. Eu acho que todas essas demonstrações de amor fazem bem para ela. Ela estaria muito feliz de estar sendo tão homenageada, de estar sendo referência de amor e amizade”, contou ela, que ainda completou sobre as amizades que Preta construiu ao longo da vida. "Ela conquistou isso, do jeito dela, com a maneira dela de ver a vida. Coisas que ela plantou a vida inteira”.

Carolina Dieckmmann contou que Preta Gil 'não sentiu dor' em sua morte

A atriz Carolina Dieckmmann estava com a amiga em seus últimos dias de vida. Na última segunda-feira, 21, ela conversou com a GloboNews e disse que a amiga não sentiu dor em seu fim de vida. Ela ainda narrou o carinho que a família e os amigos deram para a artista em seus últimos dias.

"Quando eu resolvi ir, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. Quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. Esses últimos quatro dias foram… Ela foi indo. A gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela estava muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos. E cercada de muito amor”, disse ela.

E completou: "Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela e dizendo que amava. A Sol, o Francisco, a Flora, a Dra. Roberta, que estavam com a gente, Judi… Foi a gente debruçado sobre ela, amando profundamente em todos os minutos. Eu quis falar para dizer para as pessoas que ela não sentiu dor, que ela estava com muito amor”.

