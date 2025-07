Carolina Dieckmmann desabafa após enterro de Preta Gil: 'Um pedaço meu vai com você'

A atriz de Carolina Dieckmmann comoveu ao prestar uma nova homenagem para a cantora Preta Gil, que morreu no último domingo (20)

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 25, para prestar uma nova homenagem para Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer. Após o velório que aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o corpo da cantora foi levado para o Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Portuária.

Após se despedir da amiga, a atriz escreveu uma comovente mensagem. "Depois de tudo, um silêncio imenso... mas foram tantos aplausos, preta! Seu povo cantando... uníssono, sem parar. As ruas, as placas, as pessoas; bonito demais de ver. Você mudou o mundo, meu amor. Eu sempre soube, parece que agora todos sabem... e nada será como antes, nem dentro, nem fora", disse ela no início do texto.

"Obrigada por ter me deixado entrar: ter tido você como melhor amiga, e por 25 anos... é benção, eu tenho certeza. Você ecoa com uma coroa de resistência, força e alegria... e no peito ressoa infinito

o seu AMOR. Voa, Pretinha... e até logo. Um pedaço seu fica comigo; um pedaço meu vai com você", completou a artista, que interpreta a personagem Leila na novela Vale Tudo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Carolina Dieckmmann se manifesta após rumores de briga com Gominho

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 25, para negar os rumores de que teria se desentendido com o apresentador Gominho. Grandes amigos da cantora Preta Gil (1974–2025), os dois tiveram seus nomes envolvidos em especulações após a morte da artista, que estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra o câncer e faleceu no último domingo, 20.

"Parem de ser doidos, gente... Preta só plantou amor. Vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar??? É sério isso??? Eu e Gominho ainda nem nos encontramos... mas já trocamos mensagens de amor e estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo, que é de irmandade. Eu não sei nem qual o motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. NADA!!! Façam uma oração, é disso que precisamos agora", disse ela.

Leia também: No velório, Gominho faz desabafo sincero sobre morte de Preta Gil: 'Foi libertador'