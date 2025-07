No velório, Gominho faz desabafo sincero sobre morte de Preta Gil: 'Foi libertador'

O apresentador Gominho foi bastante sincero ao falar sobre como se sentiu após a morte da melhor amiga, a cantora Preta Gil

Gominhofoi ao velório da cantora Preta Gil na tarde desta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele se juntou aos familiares e amigos para se despedir da artista, que morreu no último domingo, 20, nos Estados Unidos, em decorrência de complicações de um câncer.

O apresentador parou para falar com a imprensa e abriu o jogo sobre como se sentiu com a partida da amiga. "Não é difícil de falar. Acho que se fosse para qualquer pessoa aqui poderia ser difícil, mas para mim não. Quando a galera começou a reverberar: 'Gominho larga tudo', virou clichê, virou uma frase clichê, né? Só que aí anteontem eu tava pensando assim nisso tudo mesmo, esses dois anos e meio. Dias ruins demais, dias bons, dias ok, muitos dias ruins", começou.

"Para mim foi um alívio mesmo... porque todo mundo que já conviveu com um paciente terminal entendeu isso, que você vive um luto diário e é algo meio perturbador assim. Então, para mim vê-la agora no caixão, passei eu trouxe alfazema e passei no cabelinho dela, enfim, sorrindo e falando besteira no ouvido dela. Para mim foi libertador, gente", confessou.

"Estou com ela desde o começo. Estava cansado de vê-la sofrer. Não sendo egoísta, eu ficava exausto de vê-la sofrer. Na quinta (17), quando me ligaram e disseram que não tinha mais solução, comecei a pedir a Deus para levar a minha amiga em paz. E ela foi em paz, mesmo, descansando e quietinha. Fica o melhor dela. Já estou nesta vibração do luto, de exaltar sempre o melhor dela, até porque eu tenho muito dela em mim, ela tem muito de mim nela", completou.

Confira:

Gominho explica decisão de deixar a casa de Preta Gil após morte da amiga

Um dos melhores amigos de Preta Gil (1974-2025), Gominho esteve no 'Mais Você' nesta sexta-feira, 25, para falar sobre a partida da cantora e o legado deixado por ela. A artista faleceu no dia 20 deste mês após uma longa batalha contra um câncer no intestino.

Durante conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, Gominho explicou por que decidiu sair da casa onde morou com Preta nos últimos anos. O influenciador digital passou a residir junto com a amiga em 2023, ano em que ela recebeu o diagnóstico da doença.

"Tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, seguir a vida, publiquei que estava procurando apartamento para sair da casa dela. Estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisas muito chatas, que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol [Dieckmmann], e não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos, eu precisava sair dali. Não me fazia bem", declarou ele. Saiba mais!

