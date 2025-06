Carolina Dieckmann homenageia a mãe falecida: 'Amor que não morre'

A atriz Carolina Dieckmann recordou fotos com a mãe, Maíra Dickmann, e prestou uma homenagem especial no dia em que ela faria aniversário

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Maíra Dieckmann, que faria aniversário nesta sexta-feira, 6.

A atriz, que interpreta a personagem Leila na novela Vale Tudo, da TV Globo, recordou duas fotos com a mãe e falou sobre comemorar a data. Maíra morreu em agosto de 2019.

"06.06. Dia dela, uma data sempre de festa -mesmo que às vezes triste depois da partida dela- porque a alegria de ter sido sua filha e o amor que não morre nunca fazem desse dia um marco feliz. Mãe, essa palavra tantas vezes gritada tão alto e que agora eu só digo dentro", escreveu Carol na legenda da publicação.

Os internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Ela vive dentro de você, sempre estará olhando por ti", disse uma seguidora. "Linda sua mamãe e sua homenagem muito verdadeira", comentou outra. "Que o amor da sua mãe esteja sempre presente na sua vida!!! Ela era linda Carolina", falou uma fã.

Confira:

Carolina Dieckmann reage ao ver críticas sobre sua personagem em Vale Tudo

A atriz Carolina Dieckmann reagiu ao ver as críticas sobre sua personagem Leila em Vale Tudo. Em sua rede social, a loira fez um compilado das matérias sobre sua atuação no remake da novela e compartilhou sua felicidade em estar agradando não apenas o público, mas também os críticos de plantão.

"Tô tão feliz… agradeço cada mensagem, comentário, torcida, elogio… agradeço pela Leila, por estar nesse projeto, nessa novela tão especial, pelo texto sensível e atual dos diálogos da Leila com o Renato e Eunice, por estar podendo me comunicar com o público através dela, através de questões que afetam as mulheres como o prazer sexual, e ainda a frustração de se relacionarem com homens que não querem assumir compromisso (...)", disse ela em um trecho. Saiba mais!

