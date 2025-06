Carolina Dieckmann mostra foto raríssima dos dois filhos juntos: 'Nós'

No ar em 'Vale Tudo', a atriz Carolina Dieckmann dividiu um momento especial em família ao lado do marido e dos dois filhos; veja

A atriz Carolina Dieckmann encantou o público na noite de quinta-feira, 5, ao compartilhar uma nova foto em família. Por meio das redes sociais, a intérprete de Leila no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, mostrou um registro de um jantar com o marido, Tiago Worcman, e os dois filhos, Davi Frota, de 26 anos, e José Dieckmann Worcman, de 17.

Na imagem, Carolina aparece coladinha com o companheiro, enquanto os herdeiros foram fotografados um ao lado do outro. " Esses somos nós ", escreveu a loira, em inglês, na legenda do clique.

Vale lembrar que José é fruto de seu atual casamento com Tiago. Davi, o primogênito da atriz, é filho de Carolina Dieckmann com o também ator Marcos Frota, com quem foi casada por cerca de sete anos. Recentemente, a famosa celebrou uma nova conquista do caçula: o menino ganhou um prêmio por seu ótimo desempenho em matemática.

Bastante orgulhosa de José, Carol fez questão de registrar o momento ao lado do marido e do menino, que foi fotografado segurando o certificado em inglês. "Filho premiado em matemática... temos! Viva José", escreveu Carolina Dieckmann na legenda da postagem.

Carolina Dieckmann com o marido e os dois filhos - Reprodução/Instagram

A vida reservada de Carolina Dieckmann

Dona de personagens icônicos, seguida por 8 milhões de pessoas e sempre pronta para novos projetos: esse é um bom começo para falar de Carolina Dieckmann (46). No ar como Leila, no remake de Vale Tudo (Globo), a atriz firmou uma nova parceria no mundo da moda, espera o lançamento de dois filmes e, mesmo com a agenda agitada, se mantém reservada quanto à vida fora das telas.

Acostumada a lidar com a fama desde o início da carreira, em que protagonizou a minissérie Sex Appeal (1993), ela explica que não é contra ou a favor da exposição. O motivo de sua reserva está em sua família — casada com o diretor Tiago Worcman (49), e mãe de José (17) e Davi (26), a artista diz que nenhum dos três gosta dos holofotes.

"Acabei formando uma família que é avessa à exposição", conta Carolina Dieckmann, em entrevista à CARAS Brasil; confira o bate-papo completo com a atriz!

