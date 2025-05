Carol Peixinho exibe o barrigão em viagem a Fernando de Noronha: ‘Buchin’

À espera de Bento, a influenciadora Carol Peixinho aproveita uma viagem a Noronha ao lado do cantor Thiaguinho; confira!

Nesta terça-feira, 27, a influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho compartilhou mais um registro do barrigão nas redes sociais. Ao lado do cantor Thiaguinho, o casal está aproveitando alguns dias de viagem no paraíso de Fernando de Noronha.

Em uma foto no espelho, a ex-BBB registrou o momento e escreveu em seus stories: "Buchin cheião para viver esse dia!".

O casal está à espera do primeiro filho, Bento, cuja gravidez foi anunciada em março deste ano.

Confira o barrigão de Carol Peixinho:

Carol Peixinho mostra barrigão durante viagem - Foto: Reprodução/Instagram

Dias de Praia

O casal continua aproveitando bastante os dias de descanso. A influenciadora compartilhou um carrossel com vários momentos da viagem, acompanhado da legenda: “Beach days = Best Days” (dias de praia = os melhores dias).

Os internautas não pouparam elogios à publicação. Thiaguinho comentou: “Nosso sonho!”. A atriz Giovanna Lancellotti desejou ao casal: “Aproveitemmmm”. Já os fãs escreveram: “A segunda foto merece um quadro” e outros disseram: “Radiante”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Sonho da maternidade

A influenciadora digital Carol Peixinho, de 40 anos, revelou em entrevista que sempre teve o sonho de ser mãe. Grávida de cinco meses do cantor Thiaguinho, ela também falou sobre a dedicação dele durante a espera pelo primeiro filho do casal.

Carol Peixinho comentou sobre seu desejo de ser mãe e disse que sempre teve vontade, mas sem pressa, até que o sentimento cresceu ao lado de Thiaguinho . “Eu sempre tive essa vontade de ser mãe, de se relacionar, de casar, de morar junto, mas sempre tive dentro de mim que eu não precisava de pressa. Então, assim, eu já estava com ele, e aquilo aflorou bastante. Eu falei: ‘Eu quero se mãe” , revelou a influenciadora durante a sua participação no PodDelas; confira mais detalhes!

Leia também: Carol Peixinho relembra comentário polêmico de Claudia Raia: ‘Foi natural’