Carol Peixinho mostra reação de Thiaguinho com descoberta da primeira gravidez

Em seu primeiro Dia das Mães, Carol Peixinho mostrou o momento em que descobriu a gravidez e como contou para Thiaguinho; veja vídeo

Carol Peixinho está radiante desde que descobriu que será mamãe! À espera de Bento, fruto da união com o cantor Thiaguinho, a influenciadora digital comemorou seu primeiro Dia das Mães neste domingo, 11, de uma forma bastante especial.

Por meio das redes sociais, Carol publicou um vídeo com alguns momentos marcantes vividos nos últimos meses, incluindo o momento em que viu o tão esperado 'positivo' no resultado de gravidez. A famosa ainda revelou como contou a novidade para Thiaguinho e mostrou a reação do artista com a notícia.

No registro, ela exibiu a surpresa que fez para o companheiro: " Oi, meu papai… estou no forninho da minha mamãe! Te amo muito ", escreveu Carol Peixinho em diversas folhas coladas em uma televisão. Ao longo do vídeo, a influenciadora também dividiu a evolução da gestação.

"Eu já tô sentindo um amor tão profundo, inexplicável, transformador… E me pego pensando: ‘E quando Bento chegar? Tem maissss, tem muito mais pra sentir! Será que vou explodir de tanto amor?!’. Me sinto em êxtase e inteiramente feliz em poder dizer: Eu sou mãe e tô esperando o meu maior presente da vida! Feliz Dia das Mães", escreveu a companheira de Thiaguinho na legenda.

Confira o vídeo de Carol Peixinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Qual o significado do nome do filho de Thiaguinho?

Recentemente, Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram que estão à espera do primeiro filho. Em um chá revelação intimista, o casal descobriu que terá um menino e também já escolheu o nome. O bebê se chamará Bento.

O nome possui um significado bastante especial. Tem origem no latim "Benedictus" e significa "abençoado" ou "bendito". É um nome que carrega um significado positivo e auspicioso.

Além disso, Bento é muito popular em diversos países como Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Logo depois do anúncio do nome do bebê, Thiaguinho contou mais detalhes sobre a escolha.

"Caraca… É um muleke! E com o coração transbordando de AMOR, viemos aqui dividir com vocês o nome da bênção na nossa vida… E o nome dele já carrega todo o carinho e significado que sentimos: BENTO, que significa abençoado! E é exatamente assim que nos sentimos com a chegada dele! Sim, nosso menino BENTO já é muito amado e esperado com toda a alegria do mundo! Que ele traga ainda mais luz para nossa história… Porque só de existir, já transformou tudo por aqui!", declarou o cantor.

