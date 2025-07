Como Preta Gil morreu: cantora faleceu em ambulância após tentar viagem

No 'Jornal Nacional', contou-se como Preta Gil morreu; cantora chegou a tentar uma volta para o Brasil, mas não resistiu no caminho

Foi confirmada a informação de como Preta Gil morreu no domingo, 20, em Nova York, nos EUA. No Jornal Nacional desta segunda-feira, 21, foi noticiado que a herdeira de Gilberto Gil acabou falecendo em uma ambulância.

A artista estava no veículo após tentar embarcar na UTI aérea para retornar ao Brasil. A decisão de retornar teria sido tomada depois dos médicos alegarem que o tratamento experimental não estava dando resultados. Além disso, a famosa faria aniversário no dia 8 de agosto e gostaria de estar no país para comemorar.

Preta Gil tinha muita vontade de retornar para reencontrar amigos que não tinha conseguido ver e principalmente com a mãe, Sandra Gadelha.

"Ontem [domingo, 20] Preta chegou a embarcar na UTI aérea que a traria de volta, mas passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital", noticiou o jornalista responsável pela reportaegem sobre a cantora no Jornal Nacional.

Ainda na matéria, confirmou-se que o velório de Preta Gil acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e que ela pediu um cortejo no alto de um trio elétrico. O filho dela, Francisco Gil, e a madrasta, Flora Gil, estão em Nova York, nos EUA, resolvendo as burocracias para o translado do corpo.

Madrasta de Preta Gil, Flora Gil mostra foto de últimos momentos com a cantora

A empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil compartilhou uma foto de um dos últimos momentos que teve com a enteada, Preta Gil, em Nova York, nos EUA. Nesta segunda-feira, 21, horas depois do anúncio da morte da cantora, a madrasta se declarou na rede social.

Com o registro segurando a mão dela deitada no quarto, onde apareceu também ao lado de Carolina Dieckmmann, a mãe de Bela Gil lamentou a partida precoce da filha de seu marido. A cantora lutava contra o câncer desde 2023 e não resistiu, partindo aos 50 anos. Veja o momento aqui!