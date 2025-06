Em vídeo antigo, Bruno faz revelação sobre a mãe de Marília Mendonça, Ruth

O cantor Bruno expõe atrito no passado envolvendo a mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, em meio à briga judicial entre ela e Murilo Huff

O cantor Bruno, que faz dupla sertaneja com Marrone, foi envolvido na polêmica entre Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), e o ex-genro dela, o cantor Murilo Huff . Isso porque em meio à disputal judicial pela guarda unilateral de Leo, de cinco anos, pelo pai, internautas resgaratam um vídeo antigo no qual o artista afirmou que Marília teria terminado com Huff por causa de sua mãe. Isso porque os dois estavam tendo um atrito .

No registro em questão, publicado no X, Bruno disse:"Ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe [dela]. Ela falou: 'Não. A minha mãe, não. Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela'.", afirmou durante um show, pouco tempo após o acidente aéreo que matou a cantora.

Entenda o caso

O cantor Murilo Huff, ex-namorado da cantora Marília Mendonça, com quem tem um filho, Leo, de cinco anos, foi à Justiça solicitar a guarda unilateral da criança . Isso porque o menino tem a guarda compartilhada entre o pai e avó, Ruth Moreira, desde a morte da artista, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021.

Mesmo morando em Goiânia, Goiás, com Dona Ruth, Leo mantém contato constante com o pai. No entanto, nesta segunda-feira, 23, o Portal Leo Dias informou que Huff teria inciado a briga Judicial. Pouco tempo depois, o cantor se pronunciou nas redes sociais e confirmou a decisão dizendo que possui motivos para tal, mas que não poderia expor.

"Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", escreveu;

Nesta terça-feira, 24, Ruth Moreira se manifestou em suas redes sociais e classificou a atitude do ex-genro como "desumana".

Na ocasião, ela declarou que Leo não recebeu "nenhum centavo de pensão do pai". Ele, por sua vez, rebateu Ruth e revelou todos os gastos que tem com a criança por mês. Veja!

