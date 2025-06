Dona Ruth dispara: 'Nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai’

Em novo depoimento, Dona Ruth fala sobre pensão e do patrimônio que o neto herdou de Marília Mendonça após o acidente de avião

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth se pronunciou em um novo depoimento nas redes sociais sobre o caso do cantor Murilo Huff ter ido à justiça para pedir a guarda unilateral de Léo, de 5 anos. Nesta terça-feira, 24, ela citou que o cantor não paga pensão alimentícia para o filho e falou sobre proteger o patrimônio que o menino herdou da mãe falecida.

" O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele. Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito protegido , inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, afirmou ela.

Então, ela destacou o seu desejo de lutar pela guarda compartilhada do neto. "Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho certeza de que a justiça será feita. Em respeito ao meu neto e seguindo a determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó”, declarou.

Leia o depoimento de Dona Ruth na íntegra:

"Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe falou amor, cuidado… Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha. O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele. Quando ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento. Educo meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Que ame o próximo independentemente de cor ou raça. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho certeza de que a justiça será feita. Em respeito ao meu neto e seguindo a determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó”, escreveu.

A guarda de Léo

Léo é filho de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff. Depois da morte da mãe, a guarda do menino foi compartilhada entre o pai e a avó materna, Dona Ruth. Ele mora com a avó na mansão que herdou da mãe e faz visitas frequentes ao pai.

Porém, isso pode mudar. De acordo com o colunista Leo Dias, Murilo Huff entrou na justiça para pedir a guarda unilateral do filho. O processo foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de justiça.

Por enquanto, as partes envolvidas não se pronunciaram sobre o processo.

Como foi o acidente de Marília Mendonça?

O acidente de avião aconteceu no dia 5 de novembro de 2021 e tirou a vida da cantora Marília Mendonça, de outras duas pessoas de sua equipe, do piloto e do copiloto. A aeronave caiu em uma cachoeira de Piedade de Caratinga enquanto estava indo para o aeroporto de Caratinga, onde ela iria fazer um show naquela noite.

O avião atingiu o cabo de uma torre de distribuição e caiu na cachoeira logo depois. A investigação Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) descartou falha mecânica e apontou que aconteceu uma avaliação inadequada do piloto, já que os cabos estavam fora da zona de proteção do aeródromo.

Todos os ocupantes do avião morreram na hora em decorrência de politraumatismo contuso.

