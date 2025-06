A cantora Roberta Miranda decide apoiar o cantor Murilo Huff ao ver ele trocar farpas com a ex-sogra, Ruth, sobre a guarda do filho nas redes sociais

Na noite desta terça-feira, 24, a cantora Roberta Miranda veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, opinar sobre a conduta do cantor Murilo Huff após ele solicitar a guarda unilateral do filho, Leo, de cinco anos, à Justiça . Isso porque ele tem trocado farpas com a ex-sogra, Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021) nas redes sociais.

Conselho de Roberta Miranda a Murilo Huff

"Estou vendo você angustiado, tendo que dar satisfação... Murilo, presta atenção, sua consciência é o seu mestre. Ninguém te dá um centavo para o seu pão de cada dia, ninguém faz nada por você. Esqueça os advogados e curta a sua vida. Faça o que você achar que deve fazer. Você é um puta cara de caráter. Tanto é que você não quer tirar a criança da vó. Você quer o seu direito de pai. Se você é um bom pai, eles reclamam, se você é um pai ausente, eles reclamam. Murilo, deixe isso para lá, não vale a pena. Pega o seu menino e tudo bem. Resolve isso na justiça, não se humilha mais, não", opinou.

Veja abaixo:

Entenda o caso

Nesta segunda-feira, 23, o Portal Leo Dias noticiou que Murilo Huff, de 29 anos, foi à Justiça para obter a guarda total de Leo. Isso porque, desde a morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021, o menino vive com a avó materna, e o sertanejo tem a guarda compartilhada.

Ainda segundo o jornalista, o processo se estabeleceu no dia 11 de junho, após Dona Ruth se recusar a ceder a guarda do neto.

Murilo Huff expõe quanto gasta com o filho por mês

Ainda nesta terça-feira, 24, Murilo Huff foi acusado por Dona Ruth de não pagar pensão para o filho. O cantor, então, compartilhou publicamente os valores de tudo o que gasta com o filho por mês.

Ele informou que é responsável por pagar a mensalidade escolar, o plano de saúde, as consultas com a psicóloga, a babá e o tratamento para a diabetes do menino, além de outros tipos de consultas particulares e também a aula de música. Veja!

Leia também: Dona Ruth reage após Murilo Huff pedir a guarda de Léo: ‘Não posso me calar’