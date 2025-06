Murilo Huff expõe quanto gasta com o filho por mês: 'Obrigação como pai'

Após ser acusado de não pagar pensão para o filho, Murilo Huff reage e expõe os valores de tudo o que paga para o menino: 'São tantas mentiras'

O cantor Murilo Huff foi surpreendido com a acusação feita por Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), sobre não pagar pensão para o filho, Léo, de 5 anos. Então, ele decidiu se pronunciar publicamente.

Na noite desta terça-feira, 24, Huff compartilhou os valores de tudo o que gasta com o filho por mês. Ele informou que é responsável por pagar a mensalidade escolar, o plano de saúde, as consultas com a psicóloga, a babá e o tratamento para a diabetes do menino, além de outros tipos de consultas particulares e também a aula de música. O artista contou que o valor total é de mais de R$ 15 mil .

"São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade. Então, vamos lá: Escola (2.6k por mês); Plano de saúde (1.2k por mês); Psicóloga (média de 2.8k por mês); Babá/enfermeira (5k por mês); Tratamento para diabetes (média de 4k por mês). Mais consultas médicas em casa. Mais aula de bateria em casa. Mais de 15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim", disse ele.

E completou: "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada, e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar. Não estou aqui para atacar ninguém, mas não posso permitir falarem tantas mentiras a meu respeito".

Leia também: Caso Murilo Huff: Advogado de família explica a complexidade do pedido do cantor

O que Dona Ruth falou de Murilo Huff?

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth se pronunciou em um novo depoimento nas redes sociais sobre o caso do cantor Murilo Huff ter ido à justiça para pedir a guarda unilateral de Léo, de 5 anos. Nesta terça-feira, 24, ela citou que o cantor não paga pensão alimentícia para o filho e falou sobre proteger o patrimônio que o menino herdou da mãe falecida.

"Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe falou amor, cuidado… Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha. O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele. Quando ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento. Educo meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Que ame o próximo independentemente de cor ou raça. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho certeza de que a justiça será feita. Em respeito ao meu neto e seguindo a determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó”, escreveu.