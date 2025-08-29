Bruna Marquezine desabafa sobre o que a incomoda na fama

No pré-carnaval, a atriz Bruna Marquezine contou qual a parte que menos gosta da vida pública: “É consequência do meu trabalho”

A atriz Bruna Marquezine marcou presença no pré-carnaval da escola de samba Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 28. Em meio à folia, a atriz contou o que mais a incomoda em relação a fama.

Segundo a artista, a exposição é a parte inconveniente da vida pública. “Sentir que não tenho direitos mesmo sabendo que tenho, a minha privacidade que, sem dúvidas, [se sente invadida], mas é uma consequência da exposição que é consequência do meu trabalho”, contou Bruna em entrevista ao Portal Leo Dias. A atriz relatou que, apesar de não ser fã da falta de privacidade, consegue lidar bem com a exibição nas redes.

Look de Bruna Marquezine impressiona público

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu o público com o look nesta quinta-feira, 28. A famosa compareceu a festa do promoter Juan Moraes, que comemorou seu aniversário em parceria com a Marquês de Sapucaí.

Bruna fez questão de exibir seu corpo e a barriga definida, ao escolher um vestido vermelho chamativo, do qual a parte superior era transparente. A artista também aproveitou o tom de vermelho vivo para combinar com sapatos, uma bolsa de “penas” de mesma cor e brincos prateados.

Confira!

Bruna Marquezine Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

João Lucas divulga quanto gastou em clipe dirigido por Bruna Marquezine

Nesta semana, no programa De Frente com Blogueirinha, o cantor João Lucasrevelou quanto gastou na direção do clipe de Minuto de Saudade, feita por Bruna Marquezine.

O artista afirmou que gastou uma boa quantia com o clipe, mas que não pagou a atriz, que é amiga de infância de Sasha Meneghel, esposa do cantor. “Eu gastei muito dinheiro, foi um pouco mais que R$100 mil. Com a Bruna dirigindo, né, tudo da Bruna é muito... o cachê dela é bem grande também. Não, brincadeira, ela não me cobrou cachê nenhum. Foi o primeiro clipe dela que ela dirigiu e foi meu, eu não queria que fosse "lowboard [salto baixo, em tradução livre]", sabe?”, contou ele.

Leia também: De camisa transparente, João Guilherme marca presença em festa com Bruna Marquezine