João Lucas revela quanto pagou em clipe dirigido por Bruna Marquezine

João Lucas revela se pagou cachê ou não para a atriz Bruna Marquezine, que dirigiu seu clipe e é amiga de infância de sua esposa, Sasha Meneghel

O cantor João Lucas surpreendeu ao contar quanto gastou no clipe da música Minuto de Saudade, que foi dirigido pela atriz Bruna Marquezine. Em participação no programa De Frente com Blogueirinha, ele foi questionado se a artista cobrou para realizar o projeto.

João disse que gastou uma boa quantia no clipe, mas que não precisou pagar Bruna Marquezine, que é amiga de infância de sua esposa, Sasha Meneghel.

"Eu gastei muito dinheiro, foi um pouco mais que R$100 mil. Com a Bruna dirigindo, né, tudo da Bruna é muito... o cachê dela é bem grande também. Não, brincadeira, ela não me cobrou cachê nenhum", disse ele, e completou: "Foi o primeiro clipe dela que ela dirigiu e foi meu, eu não queria que fosse "lowboard [salto baixo, em tradução livre]", sabe?".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Lucas (@joao.lucas)

João Lucas já tomou remédio para emagrecer

Ainda na conversa com Blogueirinha, João Lucas contou que já usou remédio para emagrecer e fez rinoplastia, além de aplicar preenchedor no rosto. "Fiz rinoplastia e boto um botox aqui (apontando para a testa) de vez em quando. Bem mais novo, fiz harmonização. Faço laser. Hoje não sou mais harmonizado. (...) A primeira vez que emagreci foi com caneta e não era tão popular. Teve uma pessoa que me indicou, ela indicou para todo mundo. Aí depois ficou conhecido. E aí todos os famosos passaram a tomar esse remédio. Eu tomei, emagreci, e aí mantive com nutrólogo, treino e tudo mais", afirmou ele.

O cantor ainda comentou sobre quando ficou irritado com um comentário maldoso sobre o corpo de Sasha. "Quando não é sobre mim (críticas do corpo), me irrito um pouco. Tipo, por exemplo, da Sasha. Esses dias falaram do corpo dela, e fiquei bem puto. Depois me arrependi de ter respondido. Falaram que ela estava muito magra, alguma coisa assim, e que precisava tomar Sustagem, sei lá, qualquer coisa. Acho bizarro falar do corpo dela. Não gosto de falar do corpo do outro... E isso me incomoda muito. Quando a crítica é sobre mim, meio que foda-se, eu respondo na brincadeira. Mas a respeito da Sasha, fico um pouco mais irritado. E aí eu estava... Foi no pós-aniversário da Bruna, lembro que acordei um pouquinho de ressaca e aí já vi aquele tweet. Respondi, fechei o Twitter e não vi mais. Aí depois eu falei: 'Por quê? Por que eu respondi?", contou.