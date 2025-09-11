Bruna Marquezine: Conheça o empresário apontado como novo affair da atriz

Apontado como possível novo affair de Bruna Marquezine, empresário já namorou outra atriz famosa no passado; conheça o rapaz

Ao que tudo indica, Bruna Marquezine pode estar vivendo um novo affair. Segundo informações do site 'Extra' e da página 'Condomínio da Fifi', a atriz foi vista em clima de romance com o jovem empresário Álan Faria Bissoli no domingo, 7, em São Paulo.

O encontro teria acontecido no after do The Town, organizado por João Silva, filho de Faustão, e pelo próprio Álan, que é amigo próximo do apresentador do SBT. No evento, os convidados curtiram uma apresentação exclusiva de Travis Scott, que desembarcou no Brasil para realizar um show no festival de música no Autódromo de Interlagos.

Mas afinal, quem é Álan Faria Bissoli? Nascido na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, o jovem é herdeiro de uma empresa de mineração, sócio de uma empresa de consultoria e gestão, além de outra de imóveis. O empresário, inclusive, já namorou uma outra atriz famosa no passado: Isis Valverde.

Os dois se envolveram romanticamente em 2022, após realizarem uma viagem à Grécia. Na época, Isis e Álan Bissoli também viajaram para a Itália e França, aproveitando o verão europeu. O namoro, porém, chegou ao fim no mesmo ano. Além da atriz, o empresário também já foi apontado como affair da ex-BBB Jade Picon em 2024.

Discreto, Álan Faria Bissoli possui um perfil privado nas redes sociais e conta com pouco mais de 11 mil seguidores. Vale lembrar que, até o momento, Bruna Marquezine não se manifestou publicamente sobre o possível envolvimento amoroso com o empresário. A atriz está solteira desde fevereiro deste ano, quando confirmou o fim de seu namoro com o ator João Guilherme.

A vida amorosa de João Guilherme após término com Bruna Marquezine

Recentemente, João Guilherme, solteiro desde fevereiro deste ano após o fim do namoro com Bruna Marquezine, abriu o jogo ao falar sobre sua vida amorosa. Nos últimos dias, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados ao ser fotografado junto com a atriz e ex-namorada em um restaurante no Rio de Janeiro.

O 'flagra' reacendeu rumores de que João e Bruna poderiam estar juntos novamente. Agora, o filho do cantor Leonardo revelou qual seu real status civil. Em entrevista ao site 'Quem', o famoso garantiu que segue sozinho: "Vim solteiro para o The Town [festival de música em São Paulo] e para a vida. Estou bem solteiro", declarou ele.

