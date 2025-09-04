Bilionário paga fortuna por óvulos de modelo e justifica: 'Ninguém quer criança feia'

O bilionário Barrie Dewitt-Barlow pagou uma verdadeira fortuna a uma modelo profissional, contratada como doadora de óvulos
O bilionárioBarrie Dewitt-Barlow pagou US$ 50 mil (aproximadamente R$ 270 mil) a uma modelo profissional, contratada como doadora de óvulos. Aos 54 anos, o magnata justificou a decisão com um argumento polêmico: "Ninguém quer uma criança feia", defendeu-se o britânico durante aparição em documentário para streaming.
Com patrimônio líquido estimado em mais de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), Barrie explicou que ele e o noivo, Scott Hutchinson, de 31 anos, viram a futura doadora, que não teve sua identidade revelada, em uma passarela em Miami (Flórida, EUA) e imediatamente quiseram seus genes para garantir a beleza dos seus bebês.
"Foi a aparência dela, completamente", disse o bilionário quando perguntado sobre o que o atraiu na modelo escolhida para a tarefa. "Quando a vi na passarela, olhei para o Scott e pensei: 'Ah, p..., ela é deslumbrante'", recordou Barrie. O casal afirmou ainda que a beleza da doadora superou a inteligência na hora da escolha. Barrie e Scott já têm dois filhos, de 4 e 3 anos.
Ciente das críticas pela medida estética, considerada por muitos como “superficial”, o magnata rebateu: "Estou apenas comprando um bebê, é o que as pessoas dizem. Mas a maioria das pessoas faria algo muito pior". Ele completou: "Bem, o que você quer que eu diga? Precisamos de crianças feias também? Desculpe, mas não consigo mentir".
"The egg donor, we found on a catwalk... Nobody wants an ugly kid. Sometimes we get them, but we don't always want them."— Genevieve Gluck (@WomenReadWomen) September 2, 2025
This is surrogacy: the complete commodification of women and children, of life itself. pic.twitter.com/yyd4PhymBT
