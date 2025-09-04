CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Bilionário paga fortuna por óvulos de modelo e justifica: 'Ninguém quer criança feia'
Atualidades / GENTE!

Bilionário paga fortuna por óvulos de modelo e justifica: 'Ninguém quer criança feia'

O bilionário Barrie Dewitt-Barlow pagou uma verdadeira fortuna a uma modelo profissional, contratada como doadora de óvulos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 04/09/2025, às 14h57

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Barrie Dewitt-Barlow
Barrie Dewitt-Barlow - Foto: Reprodução/Instagram

O bilionárioBarrie Dewitt-Barlow pagou US$ 50 mil (aproximadamente R$ 270 mil) a uma modelo profissional, contratada como doadora de óvulos. Aos 54 anos, o magnata justificou a decisão com um argumento polêmico: "Ninguém quer uma criança feia", defendeu-se o britânico durante aparição em documentário para streaming.

Com patrimônio líquido estimado em mais de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), Barrie explicou que ele e o noivo, Scott Hutchinson, de 31 anos, viram a futura doadora, que não teve sua identidade revelada, em uma passarela em Miami (Flórida, EUA) e imediatamente quiseram seus genes para garantir a beleza dos seus bebês.

"Foi a aparência dela, completamente", disse o bilionário quando perguntado sobre o que o atraiu na modelo escolhida para a tarefa. "Quando a vi na passarela, olhei para o Scott e pensei: 'Ah, p..., ela é deslumbrante'", recordou Barrie. O casal afirmou ainda que a beleza da doadora superou a inteligência na hora da escolha. Barrie e Scott já têm dois filhos, de 4 e 3 anos.

Ciente das críticas pela medida estética, considerada por muitos como “superficial”, o magnata rebateu: "Estou apenas comprando um bebê, é o que as pessoas dizem. Mas a maioria das pessoas faria algo muito pior". Ele completou: "Bem, o que você quer que eu diga? Precisamos de crianças feias também? Desculpe, mas não consigo mentir". 

Casamento de outro bilionário

Recentemente, o O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, de 61 anos, se casou com a jornalista Lauren Sánchez, de 55 anos, em Veneza, na Itália. A união aconteceu em uma cerimônia black-tie com a presença de mais de 200 convidados na ilha de San Giorgio Maggiore. Veja como foi!

Leia também: Casamento do bilionário Jeff Bezos é alvo de protestos em Veneza

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

bilionário

Leia também

Viagem

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Conheça a mansão luxuosa onde Virginia Fonseca está hospedada em Marbella

Nova cerimônia!

Thiago Nigro e Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revela que vai se casar com Thiago Nigro na Grécia: 'Ele nem sabe'

Eita!

Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

Luan Pereira rebate versão de Dado Dolabella sobre polêmica: 'Empurrando'

Vida amorosa

Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe fala sobre fase solteiro e revela preferência na hora do beijo

Solidariedade

Marieta Severo - Foto: Globo / Fabio Rocha / e Divulgação

Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'

ESTÉTICA

Xuxa Meneghel - Foto: Blad Meneghel

Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois

Últimas notícias

Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada
Virginia Fonseca e Vini JrPrevisão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr
Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor LautnerFilmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube
NoneCristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes
Travis Kelce no BrasilTravis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'
Jimin e Song Da EunSerá que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!
Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter'Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'
NoneLeandra Leal fala sobre experiência de gravar filme com mãe e filha
Virginia FonsecaVirginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'
7 doramas que estão na Netflix7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade