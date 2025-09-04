Bilionário paga fortuna por óvulos de modelo e justifica: 'Ninguém quer criança feia'

O bilionário Barrie Dewitt-Barlow pagou uma verdadeira fortuna a uma modelo profissional, contratada como doadora de óvulos

O bilionárioBarrie Dewitt-Barlow pagou US$ 50 mil (aproximadamente R$ 270 mil) a uma modelo profissional, contratada como doadora de óvulos. Aos 54 anos, o magnata justificou a decisão com um argumento polêmico: "Ninguém quer uma criança feia", defendeu-se o britânico durante aparição em documentário para streaming.

Com patrimônio líquido estimado em mais de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), Barrie explicou que ele e o noivo, Scott Hutchinson, de 31 anos, viram a futura doadora, que não teve sua identidade revelada, em uma passarela em Miami (Flórida, EUA) e imediatamente quiseram seus genes para garantir a beleza dos seus bebês.

"Foi a aparência dela, completamente", disse o bilionário quando perguntado sobre o que o atraiu na modelo escolhida para a tarefa. "Quando a vi na passarela, olhei para o Scott e pensei: 'Ah, p..., ela é deslumbrante'", recordou Barrie. O casal afirmou ainda que a beleza da doadora superou a inteligência na hora da escolha. Barrie e Scott já têm dois filhos, de 4 e 3 anos.

Ciente das críticas pela medida estética, considerada por muitos como “superficial”, o magnata rebateu: "Estou apenas comprando um bebê, é o que as pessoas dizem. Mas a maioria das pessoas faria algo muito pior". Ele completou: "Bem, o que você quer que eu diga? Precisamos de crianças feias também? Desculpe, mas não consigo mentir".

Casamento de outro bilionário

Recentemente, o O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, de 61 anos, se casou com a jornalista Lauren Sánchez, de 55 anos, em Veneza, na Itália. A união aconteceu em uma cerimônia black-tie com a presença de mais de 200 convidados na ilha de San Giorgio Maggiore. Veja como foi!

Leia também: Casamento do bilionário Jeff Bezos é alvo de protestos em Veneza