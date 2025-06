Bilionário Jeff Bezos se casa com Lauren Sánchez. Veja a primeira foto dos noivos

Lauren Sánchez exibe a primeira foto do seu casamento luxuoso com o bilionário Jeff Bezos. Saiba mais sobre o grande dia dos noivos

O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, de 61 anos, se casou com a jornalista Lauren Sánchez, de 55 anos, nesta sexta-feira, 27, em Veneza, na Itália. A união aconteceu em uma cerimônia black-tie com a presença de mais de 200 convidados na ilha de San Giorgio Maggiore.

A lista de convidados contou com as presenças de Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Leonardo Di Caprio, Usher, Tom Brady, Bill Gates, Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce e Tommy Hilfiger.

Nas redes sociais, a noiva compartilhou a primeira foto do casal apaixonado após a união. Ela surgiu com um vestido feito sob medida pela grife Dolce & Gabbana.

Vale destacar o casamento foi adiantado em um dia de última hora. Os noivos iriam realizar o casamento no sábado, 28. Porém, eles decidiram antecipar a cerimônia e mudar o local de última hora por causa dos protestos de moradores locais, que não gostaram das restrições de segurança por causa do evento luxuoso.

Bezos e Sánchez estão juntos desde 2019, logo depois do divórcio dele de MacKenzie Scott, com quem ficou junto por 25 anos. Porém, eles só assumiram o romance publicamente em 2023.

O bilionário possui quatro filhos e ela tem três filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)

Protestos por causa do casamento

O bilionário Jeff Bezos vai se casar com Lauren Sánchez em Veneza, na Itália, ainda nesta semana. Porém, os noivos são sendo alvos de protestos da população local.

Várias placas e cartazes contra o bilionário foram espalhadas pelo centro histórico da cidade pedindo que ele pague mais impostos, já que vai fazer um evento de luxo na região. “Jeff Bezos paga salários de miséria aos seus funcionários e sonega impostos. Não é à toa que ele pode se dar ao luxo de fechar metade de Veneza para seu casamento esta semana. Taxem bilionários agora”, disse uma mensagem feita pelo Greepeace.

Além disso, a população local está irritada com os bloqueios com causa do casamento e também com o excesso de turistas no local.

No entanto, as autoridades informaram que apenas quatro hotéis da cidade foram fechados para o evento e que reservaram 30 táxis aquáticos para os convidados. Assim, os governantes dizem que a cidade está acostumada com eventos e turistas, e que isso não terá muito impacto na vida dos cidadãos locais.

Para amenizar os protestos, a imprensa internacional informou que Bezos solicitou que 80% dos mantimentos para seu casamento fossem comprados de fornecedores de Veneza e que o evento destaque as tradições locais.