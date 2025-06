Casamento do bilionário Jeff Bezos é alvo de protestos em Veneza

O bilionário Jeff Bezos vai se casar em uma cerimônia luxuosa em Veneza, mas o evento é alvo de protestos da população local. Entenda

O bilionário Jeff Bezos vai se casar com Lauren Sánchez em Veneza, na Itália, ainda nesta semana. Porém, os noivos são sendo alvos de protestos da população local.

Várias placas e cartazes contra o bilionário foram espalhadas pelo centro histórico da cidade pedindo que ele pague mais impostos, já que vai fazer um evento de luxo na região. “Jeff Bezos paga salários de miséria aos seus funcionários e sonega impostos. Não é à toa que ele pode se dar ao luxo de fechar metade de Veneza para seu casamento esta semana. Taxem bilionários agora”, disse uma mensagem feita pelo Greepeace.

Além disso, a população local está irritada com os bloqueios com causa do casamento e também com o excesso de turistas no local.

No entanto, as autoridades informaram que apenas quatro hotéis da cidade foram fechados para o evento e que reservaram 30 táxis aquáticos para os convidados. Assim, os governantes dizem que a cidade está acostumada com eventos e turistas, e que isso não terá muito impacto na vida dos cidadãos locais.

Para amenizar os protestos, a imprensa internacional informou que Bezos solicitou que 80% dos mantimentos para seu casamento fossem comprados de fornecedores de Veneza e que o evento destaque as tradições locais.

O casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez

O noivado de Jeff Bezos e Lauren Sánchez aconteceu há dois anos durante as férias do casal na Europa. Agora, o casamento deles deverá começar nesta terça-feira, 24, e vai durar 3 dias.

A união terá 200 convidados em Veneza, na Itália. A lista conta com Ivanka Trump, Jared Kushner, Karlie Kloss, Kris Jenner, Kim Kardashian, Katy Perry e Gayle King.

Os noivos pediram que os convidados não comprem presentes para eles, mas que façam doações para a caridade. Inclusive, as lembrancinhas do casamento envolvem uma sacola com doces locais.