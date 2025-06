Amigo bilionário do príncipe William morre ao engolir inseto

Amigo bilionário do príncipe William, o empresário indiano Sunjay Kapur morreu aos 53 anos após engolir um inseto em um jogo de polo. Entenda o que aconteceu

O empresário indiano Sunjay Kapur, que era amigo do príncipe William, morreu aos 53 anos de idade na quinta-feira, 12. A morte dele aconteceu durante um jogo de polo na Inglaterra. De acordo com o site Daily Mail, fontes informaram que ele engoliu uma abelha durante o jogo e sofreu um ataque cardíaco fatal, que pode ter sido causado por um choque anafilático . Ele desmaiou durante o jogo e sua morte foi declarada pouco tempo depois.

Kapur jogava pelo time Aureus. O esporte polo tem uma forte ligação com a família real britânica por causa do Guards Club. No passado, o príncipe Philip foi o presidente do clube por vários anos. Em 2024, o Rei Charles III assumiu o cargo de presidente do time.

O empresário bilionário era ex-marido da atriz de Bollywood Karisma Kapoor, com quem ficou casado entre 2003 e 2016, e teve dois filhos, Samaira e Kiann. Além disso, ele era casado com a modelo Priya Sachdev Kapur, com quem teve um filho, Azarias Kapur.

Horas antes de sua morte, Kapur fez um post para lamentar a queda do avião da Air India, que deixou mais de 200 pessoas mortas. “Notícias terríveis sobre o trágico acidente da Air India em Ahmedabad. Meus pensamentos e orações estão com todas as famílias afetadas. Que elas encontrem forças neste momento difícil”, escreveu.

Kapur era dono de uma empresa automotiva global, que fornecia suprimentos essenciais para a indústria de veículos elétricos na Índia, Estados Unidos, México, China e Sérvia.

Terrible news of the tragic Air India crash in Ahmedabad. My thoughts and prayers are with all the families affected. May they find strength in this difficult hour. 🙏 #planecrash — Sunjay Kapur (@sunjaykapur) June 12, 2025

O hábito 'infeliz' que rei Charles III herdou da avó materna

O Rei Charles III chamou a atenção dos funcionários da realeza britânica ao mostrar que herdou um hábito 'infeliz' de sua avó, a Rainha Elizabeth I, conhecida como Rainha Mãe. De acordo com o tabloide Daily Mail, a Rainha Mãe era conhecida por gastar muito dinheiro para ter uma vida confortável e o neto puxou a avó ao ter uma grande facilidade em gastar uma fortuna com seus luxos.

A mania do rei foi exposta pela autora Tina Brown, que escreveu uma biografia sobre a realeza. Ela contou que Charles imitou sua avó gastadora ao insistir em viver com hábitos de grandeza e elegância. Tanto que, recentemente, ele surpreendeu ao enviar um caminhão com móveis para a casa de um amigo que ele foi visitar. Saiba mais!

Leia também: Príncipe William compartilha reflexão sobre a dor do luto