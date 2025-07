Babá das filhas de Virginia revela por que não usa traje de banho durante as viagens

Uma das babás das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe esclareceu o motivo de não usar roupa de banho quando está ao lado das crianças

Uma das babás das filhas da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe repercutiu nas redes sociais neste domingo, 20, ao esclarecer o motivo de não usar roupa de banho quando está ao lado das crianças. Ela falou sobre o assunto após ser questionada por seguidores.

"Oi, só uma curiosidade, rsrs. Quando vocês viajam pra esses lugares assim, vocês babás não podem vestir roupa de banho, não? Tipo biquíni ou shortinho? Ou são vocês que preferem assim?", quis saber um internauta.

Em resposta, a profissional esclareceu o porquê da decisão. “Gente, boa noite. Vou responder esses stories porque tem muita pergunta sobre. Não é questão de não poder vestir roupa de banho. É sobre ter ética, postura para ficar confortável e tranquila para trabalhar com crianças."

"Não iria ficar legal eu de biquíni maior, né? Se abaixando, sentando no chão, correndo, brincando, sobe e desce de algum local. Ter noção é muito importante. Estou protegida do sol e tranquila para trabalhar sem me preocupar."

Apesar disso, ela garantiu que também aproveita as experiências ao lado da família. “E claro que não deixo de aproveitar esses lugares incríveis que tenho oportunidade de conhecer trabalhando. Tá respondido?”

Virginia flagra mentira grave de Maria Flor sobre a babá

Recentemente, Virginia Fonseca gravou a filha do meio, Maria Flor, de dois anos, mentindo sobre sua babá. Ao ser contrariada pela profissional, a pequena ameaçou a cuidadora de dizer que ela teria lhe dado um belisco. A funcionária relatou o episódio à influenciadora, que prontamente questionou a filha e a incentivou a contar a verdade.

"Maria Flor, não pode mentir, se você mentir o papai do céu vai vir e brigar com você. A Dadá beliscou você? A mamãe pode olhar na câmera? Pode? A Dadá beliscou você? Se eu olhar na câmera, a Dadá vai ter beliscado? Se eu olhar na câmera e você estiver mentindo, você vai ficar de castigo dentro do quarto e não vai para feirinha. Posso olhar?", ameaçou a pequena até ela confessar o que realmente aconteceu.

Depois de negar que teria sido beliscada pela babá, Maria Flor foi se retratar com a funcionária. "Então por que você está mentindo? Vai lá pedir desculpa e pede desculpa eu quero ouvir", disse a empresária.

