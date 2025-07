Sem Zé Felipe, Virginia mostra momento com os filhos em Mangaratiba

Divorciada de Zé Felipe, Virginia mostra momento de curtição com os três filhos na mansão de Mangaratiba da família; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, na mansão de Magaratiba, no Rio de Janeiro. Neste sábado, 19, a empresária postou uma foto com o trio por lá e encantou.

Divorciada de Zé Felipe, a apresentadora do SBT mostrou que estão curtindo e se divertindo na casa de praia da família. "A vida é boa com vocês, obrigada Deus por tudo, sou só gratidão! Sabadou por cá com muito amor", postou o clique fofíssimo com as crianças.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem a loira com seus herdeiros. "Lindos", admiraram os fãs. A ex-sogra, Poliana Rocha, também deixou uma carinha de apaixonada no post.

Ainda nos últimos dias, ao viajar sem os filhos para São Paulo, Virginia Fonseca postou uma foto entrando no avião da família e mandou um recado com uma música de Luísa Sonza falando sobre ser "interesseira".

Virginia com os filhos em Mangaratiba - Foto: Reprodução/Instagram

Vaza conversa em vídeo de Virginia e gera confusão

Nesta quinta-feira, 10, aconteceu a festa de mesversário de José Leonardo na mansão de Virginia Fonseca. Zé Felipe marcou presença com sua família e até posou ao lado da ex-esposa. Durante a reunião, a empresária fez vários stories e em um deles vazou uma frase que chamou a atenção dos internautas.

Ao gravar a amiga comendo, a apresentadora do SBT acabou deixando escapar a conversa das pessoas que estavam presentes. E, uma voz de mulher fez um comentário de Zé Felipe que gerou confusão na internet. Alguns internautas entenderam que a mulher teria dito "Zé Felipe pegou a bailarina". Enquanto isso, outros fãs falaram que ela teria dito "O Zé Felipe pegou para mim…". Veja o vídeo aqui!

