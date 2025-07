Divorciado de Virginia, Zé Felipe faz reflexão sobre família: 'Resto é plateia'

Solteiro após se divorciar de Virginia Fonseca, Zé Felipe faz reflexão em sua rede social sobre quem é família; veja o que ele disse

O cantor Zé Felipe compartilhou uma reflexão em seus stories neste sábado, 19. Após se divorciar de Virginia Fonseca oficialmente há alguns dias, o artista fez uma postagem sobre família em sua rede social e chamou a atenção.

Fazendo shows enquanto os três filhos estão com a mãe na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o herdeiro de Poliana Rocha e Leonardo repostou o card falando sobre o que considera ser sua família.

"Família é quem sangra com você. O resto é plateia" , dizia a imagem publicado pelo famoso, que deslocou o ombro nos últimos dias.

Ainda neste sábado, 19 , Poliana Rocha respondeu sobre Zé Felipe ser um bom filho. A empresária recebeu a pergunta em sua rede social e resolveu contar um pouco sobre como o jovem é visto pelas pessoas que convivem com ele.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.