Virginia flagra mentira grave de Maria Flor sobre a babá: 'Pede desculpa'

Quase deu castigo! Virginia flagra Maria Flor mentindo sobre a babá e grava momento repreendendo a filha em situação grave; veja o que aconteceu

A influenciadora digital Virginia Fonseca gravou nesta sexta-feira, 27, um momento tenso com a filha do meio, Maria Flor, de dois anos, em sua mansão em Goiânia. Na ocasião, a famosa mostrou que flagrou a herdeira mentindo sobre sua babá.

Ao ser contrariada pela profissional, a pequena ameaçou a cuidadora de dizer que ela teria lhe dado um belisco . A funcionária então foi relatar a situação para a ex-esposa de Zé Felipe, que logo pressionou a menina a falar a verdade.

"Maria Flor, não pode mentir, se você mentir o papai do céu vai vir e brigar com você. A Dadá beliscou você? A mamãe pode olhar na câmera? Pode? A Dadá beliscou você? Se eu olhar na câmera, a Dadá vai ter beliscado? Se eu olhar na câmera e você estiver mentindo, você vai ficar de castigo dentro do quarto e não vai para feirinha. Posso olhar?", ameaçou a pequena até ela confessar o que realmente aconteceu.

Depois de negar que teria sido beliscada pela babá, Maria Flor foi se retratar com a funcionária. "Então por que você está mentindo? Vai lá pedir desculpa e pede desculpa eu quero ouvir", disse a empresária chamando atenção da garota.

Ainda nas últimas semanas, Virginia Fonseca revelou uma proibição e um castigo que havia dado para a mais velha, Maria Alice, de 4 anos.

Equipe de Zé Felipe nega que ele tenha pedido a guarda dos filhos

A equipe do cantor Zé Felipe se pronunciou sobre os boatos após ele entrar com o pedido de divórcio de Virginia Fonseca no Tribunal de Justiça de Goiás. Os representantes do artista esclareceram que ele não solicitou a guarda dos filhos, já que o ex-casal vai definir a guarda compartilhada dos herdeiros.

Em nota, a equipe informou: "Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".