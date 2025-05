Assumidos? Ex-BBBs Renata e Maike curtem passeio juntos no Ceará

Os ex-BBBs Renata e Maike aproveitaram o fim de semana juntos no Ceará e realizaram um passeio especial de buggy; confira!

Ao que tudo indica, a relação entre Renata Saldanha e Maike Cruz está ficando cada vez mais séria! Os dois, que iniciaram o romance na reta final do BBB 25, da TV Globo, aproveitaram o fim de semana juntinhos no Ceará, terra natal da bailarina.

Por meio das redes sociais, os ex-BBBs compartilharam com os seguidores alguns registros especiais de um passeio de buggy na Duna do pôr do sol de de Icaraizinho. Esbanjando alegria, Maike filmou a aventura do casal nas dunas. Os dois ainda posaram para fotos em clima de romance durante o passeio.

Vale lembrar que o paulistano desembarcou em Fortaleza na última semana para celebrar o aniversário de dona Eulália, mãe de Renata Saldanha. A matriarca da família ganhou um jantar especial, com direito a 'parabéns para você', ao lado dos familiares.

Maike, que participou da comemoração, publicou em seu perfil oficial uma foto com a família de Renata. Apesar dos indícios, eles ainda não confirmaram oficialmente o namoro. Recentemente, a campeã do BBB 25 reforçou aos fãs que tudo está caminhando com calma.

"A gente está no processo, se conhecendo, se curtindo, conversando muito, a gente está se encontrando. Não vão dizer que escondi ele, não, porque levei ele pro forró, postei pra vocês, as vezes que a gente saiu, foi pro pagode, e as coisas estão caminhando como têm que caminhar", afirmou ela

"A gente está se conhecendo fora da casa, sem as pessoas que a casa nos trouxe, com outra vida, outros trabalhos, outra rotina, cidades diferentes. Então, estão caminhando. Calma", completou Renata.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Maike recusa um dos prêmios que conquistou no BBB 25

Ainda na quinta-feira, 22, quando estava embarcando para Fortaleza, Maike usou as redes sociais para contar que recusou um dos prêmios que conquistou durante o BBB 25. No vídeo compartilhado, ele revelou que abriu mão de uma viagem com acompanhante para a Europa, avaliada em R$ 70 mil, e explicou o motivo; confira detalhes!

Leia também: Eva fala sobre sua experiência no BBB 25 ao lado de Renata: ‘A gente sonhou junto’