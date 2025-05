Ex-BBB Renata abre o jogo sobre status da relação com Maike

Campeã do BBB 25, Renata revelou como está atualmente sua relação com Maike, com quem viveu um affair dentro do reality show

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha ainda está se acostumando com a nova rotina mesmo após um mês do fim do reality show da TV Globo. Durante a noite de terça-feira, 20, a bailarina separou um tempo em sua agenda para bater um papo com os seguidores nas redes sociais.

Em seu perfil oficial, Renata abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas pelos internautas para responder, incluindo a curiosidade sobre o status de sua relação com Maike. Os dois iniciaram um romance ainda dentro do confinamento, faltando poucos dias para o fim do programa.

"E Reike? Vive?", quis saber uma internauta. Renata, então, explicou que os dois ainda estão caminhando com muita calma. "Vocês gostam, né?! Gente, a gente está no processo, se conhecendo, se curtindo, conversando muito, a gente está se encontrando. Não vão dizer que escondi ele, não, porque levei ele pro forró, postei pra vocês, as vezes que a gente saiu, foi pro pagode, e as coisas estão caminhando como têm que caminhar", afirmou ela.

" A gente está se conhecendo fora da casa , sem as pessoas que a casa nos trouxe, com outra vida, outros trabalhos, outra rotina, cidades diferentes. Então, estão caminhando. Calma", completou Renata.

Renata marcou presença no aniversário de Maike

Recentemente, Renata e Maike foram vistos juntos curtindo uma festa em São Paulo. Na ocasião, o ex-BBB havia reunido alguns amigos em uma balada para celebrar seu aniversário.

O registro de Renata e Maike em um momento descontraído foi compartilhado por internautas nas redes sociais. Nas imagens, é possível perceber os dois dançando ao fundo.

Os ex-BBBs, no entanto, não publicaram nenhuma foto juntos em seus perfis oficiais. Além de Renata, o ex-brother Gabriel, que entrou no reality show como dupla de Maike, também esteve na comemoração; confira o registro!

