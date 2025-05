Eva fala sobre sua experiência no BBB 25 ao lado de Renata: ‘A gente sonhou junto’

Após a vitória de Renata no BBB 25, Eva Pacheco fala sobre o reality e como se sente com a conquista de sua melhor amiga; confira!

A bailarina Eva Pacheco, melhor amiga de Renata Saldanha, campeã do BBB 25, abriu o coração sobre o sonho compartilhado de vitória no reality show e revelou como foi emocionante ver sua melhor amiga conquistar o prêmio.

Eva falou sobre a emoção de ver sua amiga Renata realizar o sonho de ganhar o BBB 25. "A gente sonhou junto com isso, e vê-la realizando esse sonho não tem preço" , revelou a bailarina em entrevista ao Notícias da TV.

Após sua eliminação, continuou torcendo e apoiando a amiga até o fim da competição.“Essa foi a melhor parte! Eu já estava feliz só de ter vivido tudo aquilo, mas ver a Rê campeã foi como se eu tivesse ganhado junto com a minha irmã também. É um orgulho imenso, uma alegria que não cabe no peito. A gente sonhou junto com isso, e vê-la realizando esse sonho não tem preço”, afirmou ela

A ex-BBB compartilhou suas reflexões sobre a experiência reality e destacou os altos e baixos vividos durante o programa. "Foi uma montanha-russa de emoções! Teve de tudo: risadas, choros, amizades, conquistas, embates. Mas, no geral, eu saio de cabeça erguida. Aprendi muito sobre mim, sobre lidar com as diferenças, sobre ter paciência. Foi uma experiência intensa, que me transformou de várias maneiras. E, claro, o carinho do público foi o melhor presente".

Além disso, a bailarina fala sobre sua relação com a melhor amiga no programa. “A gente tem um apoio, uma pessoa pra contar nos momentos difíceis, pra dividir as responsabilidades. Mas também tem que aprender a ceder, a negociar, a pensar não só no seu jogo, mas no da dupla também. No meu caso, a Rê foi minha parceiraça, a gente se conhece há anos, então a sintonia era grande. E, no fim, acho que fortaleceu ainda mais nossa amizade” , completou.

Mudança de vida após o reality

A bailarina Renata Saldanha, campeã do BBB 25, viu sua vida se transformar nos últimos tempos. Apesar do reality show da TV Globo ter chegado ao fim há menos de um mês, as mudanças na rotina da ex-sister e de seus familiares são notórias.

Em participação no programa Encontro, Renata abriu o coração ao contar como está sua vida atualmente. A ex-BBB ainda mencionou o grande carinho que sente por todas as pessoas que a acompanharam durante os três meses de reality.

"Eu acho que ainda tô aterrissando aqui na Terra. Acredito que a vida mudou em muitos aspectos. Primeiro, pela visibilidade, o carinho também, na minha terra, na minha cidade, e, obviamente, saber que agora é possível colocar alguns planos para frente", declarou, recordando a surpresa ao descobrir a existência de uma grande torcida por ela.

