Maike recusa um dos prêmios que conquistou no BBB 25 e explica motivo: 'Resolvi'

O vendedor de consórcios e ex- BBB Maike usou as redes sociais para contar que recusou um dos prêmios que conquistou durante o confinamento

O vendedor de consórcios e ex-BBB Maikeusou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para contar que recusou um dos prêmios que conquistou durante o confinamento. No vídeo compartilhado, ele revelou que abriu mão de uma viagem com acompanhante para a Europa, avaliada em R$ 70 mil, e explicou o motivo.

Junto ao prêmio, também estavam ingressos para a final da Champions League. “Sobre a viagem que eu tinha ganhado da Champions dentro da casa [BBB 25], eu resolvi não ir por algumas questões. Eu teria que fazer algumas ações que eu não estava me sentindo a vontade de fazer e conflitou com essa viagem, então a gente decidiu por não fazer essa viagem pra lá neste momento.”

"Mas ela vai acontecer. Minha primeira viagem para o exterior vai acontecer. E acho muito melhor estar com a mente e o coração em paz com as minhas escolhas do que fazer as coisas apenas pela emoção. De toda forma, estou indo para outra viagenzinha e já estou dentro do avião", completou ele, que desembarcou em Fortaleza pouco depois.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Central Reality (@centralreality)

O que Maike ganhou no BBB 25?

Além da viagem, Maike conquistou também R$ 83.910 em dinheiro e um apartamento de R$ 260 mil. Além disso, ele também ganhou um ano de produtos de limpeza e um ano de alimentos. Ele foi o décimo sétimo eliminado no BBB 25, com 49,12% dos votos, em um paredão contra Vinicius e Renata.

No programa, Maike foi líder em cinco oportunidades, ganhou uma prova do anjo e ainda atendeu ao Big Fone. O rapaz também viveu um affair com Giovanna e Renata.

Renata e Maike estão juntos?

Recentemente, a campeã do BBB 25, Renata Saldanha separou um tempo em sua agenda para bater um papo com os seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre sua relação com Maike. Os dois iniciaram um romance ainda dentro do confinamento, faltando poucos dias para o fim do programa.

"E Reike? Vive?", quis saber uma internauta. Renata, então, explicou que os dois ainda estão caminhando com muita calma. "Vocês gostam, né?! Gente, a gente está no processo, se conhecendo, se curtindo, conversando muito, a gente está se encontrando. Não vão dizer que escondi ele, não, porque levei ele pro forró, postei pra vocês, as vezes que a gente saiu, foi pro pagode, e as coisas estão caminhando como têm que caminhar", afirmou ela.

Leia também: Eva fala sobre sua experiência no BBB 25 ao lado de Renata: ‘A gente sonhou junto’