Após sumir por dia inteiro, Virginia reaparece nas redes sociais e explica: 'Estou bem'

Sempre ativa nas redes sociais, Virginia Fonseca ficou um tempo afastada de seu perfil, o que gerou questionamentos de muitos internautas

Sempre ativa nas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca ficou um tempo afastada e não fez publicações em seu perfil neste sábado, 24, o que gerou questionamentos de muitos internautas. Já neste domingo, 25, ela reapareceu nos stories e contou que, durante o período offline, viajou para Paris, na França, para realizar mais uma live de sua marca de cosméticos.

"Domingou fazendo uma das coisas que mais amo, trabalhando. Dia de LIVE e LIVE em um lugar super especial!!!! Vem muita coisa boa e TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS, 2025 É NOSSO!!!", iniciou ela na publicação.

Em seguida, falou sobre seu afastamento . "E pra quem estava preocupado com meu sumiço, obrigada pelo carinho, obrigada por tantas mensagens de amor e saibam que estou bem, Deus é minha força e sempre que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando!!! Boraaa pra cima."

Nos comentários, os internautas reagiram. "Quem mais queria sumir e aparecer em Paris toca aqui", disse uma. "Apareceu ! Já estávamos com saudades", comentou outra. "Uma hora a genteinfarta, fia! Some desse jeito", opinou uma terceira pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

A família de Virginia

Virginia Fonseca é casada com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, e juntos são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, nove meses. Recentemente, ela mostrou que os pequenos estavam se divertindo durante um passeio. Veja!

Mãe de Virginia não se sente à vontade morando com a filha

Durante o programa Sabadou, do SBT, a mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, contou que não se sente cem por cento à vontade morando na mansão da herdeira. "Olha só, eu moro na casa dela e a casa dela, a casa é dela, eu me sinto como se eu estivesse na minha casa, mas eu não tenho, por mim mesmo, não é por eles, é por causa do meu jeito mesmo, mas eu não tenho coragem de convidar meus amigos para dar um jantar lá, não tenho coragem de levar meu namorado, ele vai só quando tem festa", explicou a senhora.

Leia também: Mãe de Virginia pede apartamento e surpreende com motivo: 'Pesada na mentira'