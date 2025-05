Cachorra da família de Virginia passa por cirurgia após diagnóstico de câncer: 'Notícia é muito triste'

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da cachorra da família

A mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca, Margareth Serrão, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde da cachorra da família. Ela contou que Joly, que está com eles há mais de 15 anos, passou por uma cirurgia para retirada de um câncer nas mamas. No entanto, como a doença se espalhou, os médicos decidiram não indicar quimioterapia e, agora, o foco é garantir a qualidade de vida da pet.

“E hoje a notícia é muito triste! A nossa Joly, Jojo, que está conosco há mais de 15 anos, passou por uma cirurgia de retirada de um câncer nas mamas. A cirurgia correu tudo bem, mas, infelizmente, já se alastrou e agora o que podemos dar a ela é uma qualidade de vida. Por ela ser muito idosa, não vai poder fazer quimioterapia e, mesmo porque, não vai adiantar. Só vai fazer ela sofrer mais. Ela vai ficar internada, mas logo, logo, vai voltar para casa e viver conosco o tempo que Deus quiser”, iniciou ela no desabafo.

“Ela está sendo muito bem cuidada pelo doutor. Estamos com o coração partido, mas esperançosos com a sua recuperação… Ainda vamos ter muitos momentos felizes com ela”, finalizou Margareth. Na sequência, ela mostrou um print da mensagem que recebeu do médico responsável pelo procedimento: “Cirurgia finalizada. Graças a Deus, ocorreu tudo bem! Tirei as cadeias mamárias anterior e posterior, e agora é acompanhar”.

A família de Virginia

Virginia Fonseca é casada com o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, e juntos são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, nove meses. Recentemente, ela mostrou que os pequenos estavam se divertindo durante um passeio. Veja!

