Mãe de Virginia pede apartamento e surpreende com motivo: 'Pesada na mentira'

Será? Ao revelar o que deseja de Dia das Mães, mãe Virginia pede apartamento e surpreende a filha ao tentar explicar o motivo; veja

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, surpreendeu ao revelar o que deseja ganhar de Dia das Mães. Neste domingo, 04, a influenciadora digital se gravou perguntando o que ela gostaria de ganhar na data especial e ficou surpresa com a resposta dela.

Após enrolar um pouco, a sogra de Zé Felipe contou que gostaria de ganhar um apartamento. Na verdade, Margareth Serrão tentou dizer que o imóvel seria para a herdeira usar em Goiânia para receber algumas pessoas, já que a mansão ainda não está pronta e tem apenas dois quartos de hóspede por enquanto. Virginia Fonseca então riu muito ao ouvir a explicação da mãe.

"Na verdade, na verdade, o que eu estou precisando você sabe...", iniciou Margareth. "Na verdade não é pra mim é pra ela mesma, porque às vezes chega visita aqui e não tem como receber na sua casa, lá em Goiânia, aí acho que ela tem comprar um apartamento lá em Goiânia e eu usar o apartamento de vez em quando para receber meu amigos de final de semana, fazer um jantarzinho", tentou se justificar.

A apresentadora do SBT então reagiu ao ouvir as explicações da matriarca. "Pesada na mentira", brincou a loira ao ver que ela estava tentando dizer que o apartamento seria para ela usar com seus convidados.

É bom lembrar que, nos últimos meses, Margareth Serrão assumiu namoro com o sanfoneiro Danilo Nascimento. No Carnaval, mãe de Virginia Fonseca levou o sanfoneiro pela primeira vez para a mansão da família em Mangaratiba.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico no dia 27 de janeiro. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.