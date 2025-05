Virginia Fonseca encanta ao mostrar as filhas combinando looks

A influenciadora digital Virginia Fonseca encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos das filhas, Maria Alice e Maria Flor

Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 21, ao compartilhar fotos inéditas de seus filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, nove meses, frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

A influenciadora digital viajou a trabalho para São Paulo e resolveu levar os herdeiros. Enquanto cumpria seus compromissos profissionais, ela mostrou que os pequenos estavam se divertindo durante um passeio.

Além disso, dos registros encantadores dos três curtindo o momento de lazer e tomando sorvete, Virginia mostrou que Maria Alice e Maria Flor combinaram os looks . A primogênita da influencer surgiu usando uma camisa branca, um colete preto e branco com um laço, shorts e bota. Já a caçula estava com um conjunto preto e branco com um laço, bota e meia-calça.

Na legenda da publicação, a mulher de Zé Felipe se derreteu: "A mamãe veio pra SP pra trabalhar e trouxe as crias juntos!!! E eles tão se divertindo horrores. Fico tão feliz com isso. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre, sempre, sempre", escreveu.

O post recebeu vários elogios. "Elas são fashions demais", disse uma seguidora. "Maravilhosas demais", comentou outra. "Maria Alice fazendo posse igual à mamãe, que linda", observou uma fã.

Confira:

Virginia reage a rumores de que substituirá Paolla Oliveira em escola de samba

A influenciadora digital Virginia Fonseca comentou os rumores de que pode assumir o posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, cargo ocupado por Paolla Oliveira até o Carnaval de 2025. Questionada por um repórter do portal Leo Dias sobre a possível novidade, a empresária preferiu fazer mistério.

Ao ser abordada sobre o tema, Virgínia respondeu: "Não sei… Nada confirmado ainda… Vamos ver. Se é para ser, vai ser, Deus abençoe", disse. Na última sexta-feira, 16, o próprio portal contou que a influenciadora fez uma reunião com a diretoria da agremiação para definir os detalhes da parceria. Saiba mais!

