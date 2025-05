Após show de Zé Felipe, Virginia posta reflexão sobre 'planos de deus'; veja

Após dia intenso com confirmação de fim de casamento e show de Zé Felipe, Virginia posta texto refletindo sobre os 'planos de deus'

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma nova reflexão após um dia intenso nesta quarta-feira, 28. Horas após surgir com Zé Felipe em um vídeo falando a verdade sobre o término e de marcar presença no show do cantor, a famosa colocou uma frase em seus stories.

A empresária usou o texto para falar sobre os "planos de deus" para a sua vida. A famosa mostrou mais uma vez que usa sua fé para se fortalecer e se acalmar em relação ao futuro.

"Os planos de Deus são maiores e melhores. Lembre-se, Ele é o dono do tempo, você enxerga o hoje, mas Ele vê o amanhã. Então, entrega, confia, espere e agradeça", repostou a frase mostrando como vê a situação que está vivendo.

Antes de colocar a reflexão, Virginia Fonseca postou vídeos curtindo o show de Zé Felipe. No palco, o cantor apareceu muito emocionado, chorando, e a postura da influencer no evento acabou sendo criticada pelos internautas.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.