Após morte de Preta Gil, Carolina Dieckmmann desabafa: 'Ruindade das pessoas'

Após mais de uma semana da morte de Preta Gil, Carolina Dieckmmann diz como está se sentindo e faz longo desabafo reflexivo sobre maldade

A atriz Carolina Dieckmmann fez um novo desabafo sobre como está sentindo após mais de uma semana da morte de Preta Gil. Amiga muito próxima da cantora e uma das pessoas que ficou ao lado dela nos últimos dias de vida, a loira tentou compartilhar nesta quarta-feira, 30, quais são seus sentimentos.

Com uma selfie de seu rosto, a intérprete de Leila de Vale Tudo, novela das nove, falou que está tentando prosseguir e que pensou que uma dor ou um grande amor pudessem neutralizar a maldade das pessoas, contudo, percebeu que não.

"Oi gente... Vim botar a fuça aqui, com frio, mas com garra, porque afinal, pra levantar é preciso cair. Os últimos dez dias mudaram a minha vida... não pela guinada, mas pela ausência. Mas esses momentos em que a gente se sente cru, quando a dor chega na carne, trazem uma espécie de lucidez, uma lente super potente, uma hiper sensibilidade mesmo, capaz de enxergar tudo diferente; é quando o olho vê junto, e em sintonia, com o coração. To vendo tudo de quem vem com ternura, a quem se aproveita com maldade... é incrível como isso tudo coexiste", começou dizendo.



"Eu sempre achei, no meu jeito doce e inocente de escolher o modo de ver, que uma grande dor, ou um grande amor, fossem capaz de neutralizar toda ruindade das pessoas... Porque desse modo, a empatia seria então uma opção unânime, como que um passaporte, pra se ser mais humano. Mas não é assim", falou.



"De todo jeito, é nessas horas que a gente escolhe o lado que quer alimentar no bicho que somos. É nessa hora que eu tenho vontade de escrever, pra sublinhar mesmo, tudo que venho sentindo, assimilar o que entra e o que sai, e fica tão claro, transparente, que não existe nada mais potente do que escolher ser bom, no sentido de emanar coisas boas, de fiscalizar e se certificar q essas escolhas estejam sendo feitas de modo consciente, e com eficiência. Tudo é escolha", comentou.



"O mundo tá muito doente, qualquer um vê... mas existe uma possibilidade divina pra que a gente acorde enquanto estivermos vivos. Hoje eu acordei com força de levantar e vim aqui, porque acho mesmo que tendo uma voz, isso deve servir ao coletivo. Não importa se é uma pessoa, ou mil... Que a gente acorde todos os dias não só para o dia, mas pra chance de fazer sempre o bem. Com amor...", declarou.

No velório de Preta Gil, Carolina Dieckmmann falou o que tem a ajudado a lidar com o luto. A atriz ficou ao lado da cantora em seus últimos dias de vida.

