Filha de Maíra Cardi passará por cirurgia em breve: ‘Vai tirar’

Maíra Cardi revela qual é o procedimento cirúrgico que a filha, Sophia, fará durante as férias escolares neste ano

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao contar que a filha, Sophia, de 6 anos, precisará passar por uma cirurgia em breve. A estrela revelou que o procedimento cirúrgico deverá ser feito durante as férias escolares da menina nas próximas semanas.

Cardi contou que a filha precisará operar para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas, que são tecidos localizados na garganta e atrás do nariz. Ela revelou o procedimento ao responder uma seguidora no TikTok.

Uma internauta comentou que levou a filha ao otorrinolaringologista por causa da voz fanha e dificuldade para respirar e indicou para que Maira fizesse o mesmo por Sophia. Então, a coach confirmou que a filha também tem adenoide. “ Sim, ela tem. Opera agora nas férias. Vai tirar as amígdalas também ”, escreveu nos comentários.

Outro diagnóstico da filha de Maíra Cardi

A empresária e influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para contar que precisou levar sua filha, Sophia Cardi Aguiar, de seis anos, ao hospital. A menina, que é fruto do seu antigo relacionamento com o cantor e influenciador Arthur Aguiar, estava sentindo dores abdominais.

“Adivinha onde estamos? No hospital com a Sophia […] Ela está com uma dorzinha abdominal. Pode não ser nada, mas pode ser. Eu fui viajar e voltei, e ela está a mesma coisa”, contou a influenciadora, que esteve no Egito há poucos dias com o marido, o influencer Thiago Nigro.

Na unidade médica, Sophia realizou um raio-x e uma ultrassonografia abdominal. Em seguida, o médico explicou o diagnóstico e esclareceu que a dor era causada por fezes acumuladas no intestino. Maíra, então, lembrou que recentemente autorizou a caçula a consumir os lanches servidos no colégio.

“Como contei para vocês, liberamos a Sophia para uma alimentação mais ‘livre’ para melhor adaptação na escola, mas isso já afetou a digestão dela”, avaliou. Em seguida, falou para a filha: “Possivelmente é porque tem muito coco aí. A senhora não está comendo frutas […] Essa coisa aí é cocô. Só está comendo pão e essas coisas e aí tá cheio de cocô”, disse.

