Ana Paula Siebert comenta boatos sobre fim do casamento com Roberto Justus

A influencer Ana Paula Siebert entrega a relação com o marido, o empresário Roberto Justus, após revelar a reação dele ao vê-la cercada por homens na praia

Nesta terça-feira, a influencer Ana Paula Siebert, de 37 anos, decidiu responder a um seguidores que questionou sobre uma possível separação de seu marido, o empresário Roberto Justus, de 70 . A pergunta acontece após a empresária aparecer em uma foto cercada por diversos homens em uma viajem à Bahia.

"Não venham com essa uruca pra cima de mim", começou. "Ontem, só porque eu postei aquela foto com meus amigos bonitos, ficaram falando: 'Vão anunciar a próxima separação'. Quem separou, eu desejo que volte para a família ficar junta. E a minha não vai [separar]. Então, bota essa uruca pra lá!", destacou.

Confira, abaixo, o momento:

Ana Paula Siebert sobre fim do casamento com Roberto Justus pic.twitter.com/zrS3oRRcys — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 10, 2025

Inclusive, vale lembrar, que Ana Paula e Roberto Justus renovaram os votos de casamento em abril por meio de uma festa luxuosa. Juntos há 10 dez anos e pais de Vicky, de quatro anos, eles se conheceram no programa O Aprendiz, mas eram comprometidos na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Reação do Justus ao vê-la cercada de homens na Bahia

Neste domingo, 8, Ana Paula Siebert, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, interagir com os seus seguidores e entregou a reação do marido, Roberto Justus, ao vê-la cercada de homens em uma foto:

"Ele foi o primeiro a receber a foto e achou super engraçada!", disse. "Ele confia em mim, e todos os homens que estavam no grupo estavam com seus namorados, maridos, e ainda assim os solteiros não namoram meninas. A maioria meus amigos! São gays, como basicamente todos que estão ao meu redor todos os dias, e em especial no meu ciclo profissional. Eu amo", continuou.

E completou: "Portanto, parem de criar caso onde não existe. Nem tudo na vida é sério, as pessoas gostam de dar risada, brincar... e nem todos são imaturos como a maioria do mundo. Sorte a minha meu marido não ser inseguro! Ele sabe bem o seu valor e é o mais brincalhão de todos", pontuou.

Leia também: Ana Paula Siebert conta qual foi o melhor presente que ganhou de Roberto Justus