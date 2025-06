Ana Paula Siebert revela reação do marido ao vê-la cercada de homens na Bahia

Não gostou? A influencer Ana Paula Siebert comenta se houve possível ciúmes do marido, Roberto Justus, ao vê-la posar com homens sarados na praia

Neste domingo, 8, a influencer Ana Paula Siebert, de 37 anos, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, interagir com os seus seguidores e entregou a reação do marido, Roberto Justus, de 70, ao vê-la cercada de homens em uma foto . Isso porque o internauta questionou se o empresário teve ciúmes ao ver o registro, tirado em uma praia na Bahia.

Na ocasião, Ana Paula confessou: "Ele foi o primeiro a receber a foto e achou super engraçada!" ,

Ela ainda ressaltou: "Ele confia em mim, e todos os homens que estavam no grupo estavam com seus namorados, maridos, e ainda assim os solteiros não namoram meninas. A maioria meus amigos! São gays, como basicamente todos que estão ao meu redor todos os dias, e em especial no meu ciclo profissional. Eu amo", disse.

E completou: "Portanto, parem de criar caso onde não existe. Nem tudo na vida é sério, as pessoas gostam de dar risada, brincar... e nem todos são imaturos como a maioria do mundo. Sorte a minha meu marido não ser inseguro! Ele sabe bem o seu valor e é o mais brincalhão de todos", pontuou.

Confira, abaixo, a resposta de Ana Paula ao seguidor na íntegra:

Ana Paula Siebert entrega reação de Roberto Justus ao vê-la cercada de homens sarados na praia - Foto: Reprodução/Instagram

Roberto Justus revela por que seu 5º casamento está dando certo



Recentemente, Roberto Justus comentou, em participação no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, qual é o segredo para a longevidade de relação com Ana Paula Siebert. Isso porque ele foi casado outras quatro vezes. Ele e a influencer estão casados há 10 anos e são pais de Vicky Justus.

O empresário divertiu-se ao dizer que aprendeu, com os relacionamentos anteriores, que quem manda em casa é a muher. E apesar de ter a personalidade forte, aprendeu a fazer as vontades da companheira.

"Eu gosto de casamento, tem um amigo meu que é casado há 40 anos, quem gosta mais de casamento: eu ou ele? Ele só casou uma vez, não gostou, não repetiu, eu repeti mais quatro, cinco vezes já", divertiu-se. Confira!

