Ana Paula Siebert conta qual foi o melhor presente que ganhou de Roberto Justus

Casada há 10 anos com Roberto Justus, Ana Paula Siebert conta qual foi o melhor presente que já recebeu do amado; veja o que ela disse

A influenciadora digital Ana Paula Siebert revelou qual foi o melhor presente que Roberto Justus lhe deu. Nesta segunda-feira, 09, a esposa do empresário abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto.

A pessoa perguntou qual seria o melhor presente que a loira recebeu além da filha deles, Vicky Justus. Acostumada com uma vida de luxo, viagens deslumbrantes, looks impressionantes e muito mais mais, Ana Paula Siebert contou que o que ganhou do esposo não é algo material, mas sim de grande significado.

"Ele mesmo, não, estou brincando, o que Roberto me deu foi a realização de um sonho, de ter uma família, de ter um marido, de ter um relacionamento longo, que eu sempre sonhei casar para ficar casada", começou dizendo.

"Casar é uma escolha, ninguém é mega feliz e tudo perfeito todos os dias, então, todos os dias você tem que escolher estar casada, mas ao lado do Roberto tudo fica mais fácil", falou sobre estarem casados há uma década.

Inclusive, nas últimas semanas, no aniversário de 70 anos do empresário, eles renovaram os votos com uma festa luxuosa.

Casado há 10 anos com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, Roberto Justus já foi casado outras quatro vezes e comentou em sua participação no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel qual é o segredo para a relação atual estar durando mais do que as outras.

Com bom humor, o empresário brincou que aprendeu com os antigos relacionamentos que quem manda em casa é a mulher. O milionário esclareceu que, apesar de ser um homem de personalidade forte, aprendeu a fazer as vontades da companheira.

"Esposa feliz, vida feliz. Eu levei cinco casamentos para entender que quem mandam são vocês, as que eu tentei dominar, não deu certo o casamento", disse e deu mais detalhes. Veja mais aqui!