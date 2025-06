Ana Maria Braga ganha camisa autografada de Vini Jr: ‘Símbolo de talento’

A apresentadora Ana Maria Braga ganhou uma camisa autografada pelo vizinho e jogador de futebol Vini Jr; saiba detalhes!

Na tarde desta quinta-feira, 5, a apresentadora Ana Maria Braga compartilhou em suas redes sociais o encontro com o jogador de futebol Vini Jr. Ela aproveitou a ocasião para tirar uma foto ao lado do craque e receber um autógrafo em uma camisa do Real Madrid.

Durante uma estadia no Rio de Janeiro para as gravações do programa Chefe de Alto Nível, da TV Globo, Ana Maria Braga celebrou um encontro especial com Vini Jr, camisa 7 do time espanhol. “E eu já tinha admiração antes, agora é muito mais! Tive o prazer de ser vizinha, por alguns dias, do incrível Vini Jr” , disse.

A apresentadora também fez questão de demonstrar sua admiração e carinho pelo jogador: “ E não poderia deixar de fazer uma visitinha para esse moleque que é símbolo de talento, bom coração e garra! Vini, seus projetos, suas ideias e seu jeito de ser me encantam! Estou aqui torcendo por você, hoje e sempre”, finalizou Ana Maria.

Confira o encontro entre Ana Maria Braga e Vini Jr:

Temporada no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 3, Ana Maria Braga, de 76 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens da área externa da mansão onde ficou hospedada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A apresentadora permaneceu por um mês na Cidade Maravilhosa para comandar o Chef de Alto Nível, novo reality show da TV Globo.

No vídeo, Ana Maria Braga agradeceu ao jardineiro Cristiano e também expressou sua gratidão aos inquilinos, que conheceu pela internet. “A vida tem umas coisas, né? Que a gente fica tocado pelo coração. Aqui é a casa que a gente alugou para ficar esse mês, para fazer o Chef de Alto Nível e não é que cheguei aqui e tinham dois corações? Olha o carinho! Não é lindo? Ele é o jardineiro da casa, o sr. Cristiano. Eu não podia ir embora daqui sem agradecer esse carinho do Cristiano e agradecer, enfim, os donos da casa que eu conheci. A gente está no Rio de Janeiro em um lugar sossegado, tranquilo”, falou; confira!

