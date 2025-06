Ana Maria Braga revela detalhes da mansão que aluga no Rio de Janeiro: ‘Olha o carinho’

A apresentadora Ana Maria Braga ficou hospedada por um mês em uma mansão na Cidade Maravilhosa para as gravações de ‘Chef de Alto Nível’

Nesta terça-feira, 3, Ana Maria Braga, de 76 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens da área externa da mansão onde ficou hospedada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A apresentadora permaneceu por um mês na Cidade Maravilhosa para comandar o Chef de Alto Nível, novo reality show da TV Globo.

No vídeo, Ana Maria Braga agradeceu ao jardineiro Cristiano e também expressou sua gratidão aos inquilinos, que conheceu pela internet. “A vida tem umas coisas, né? Que a gente fica tocado pelo coração. Aqui é a casa que a gente alugou para ficar esse mês, para fazer o Chef de Alto Nível e não é que cheguei aqui e tinham dois corações? Olha o carinho! Não é lindo? Ele é o jardineiro da casa, o sr. Cristiano. Eu não podia ir embora daqui sem agradecer esse carinho do Cristiano e agradecer, enfim, os donos da casa que eu conheci. A gente está no Rio de Janeiro em um lugar sossegado, tranquilo” , falou.

“Esse mês que passamos no Rio de Janeiro foi intenso, mas repleto de aprendizados e motivos para agradecer. A vida é assim: sempre há espaço para evoluir. Vibre positividade, viva com intensidade”, completou na legenda da publicação.

Confira os detalhes da área externa da mansão:

Bastidores do reality show

Ana Maria Braga usou as redes sociais na sexta-feira, 16, para mostrar que estava a caminho do local em que gravará o mais novo reality de culinária da TV Globo, o Chef de Alto Nível.

Nos Stories, a apresentadora mostrou a tenda que acontecerá o programa e contou que o local é o maior do Brasil e possui muita tecnologia. Apesar de dar detalhes e mostrar o lado de fora, a loira lamentou não poder mostrar o espaço por dentro para os fãs; confira mais detalhes!

