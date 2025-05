Saiba qual será o salário de Vini Jr após renovação com o Real Madrid

O jogador de futebol Vini Jr. renova contrato com o time espanhol Real Madrid e garante permanência no clube por mais temporadas

O jogador de futebol brasileiro Vinicius Júnior, de 24 anos e reconhecido como um dos melhores jogadores do mundo, renovou seu contrato com o Real Madrid por mais temporadas e, além disso, conquistou um aumento salarial, conforme revela o jornal espanhol As.

O camisa 7 chegou a um acordo com o time espanhol e assinou a renovação do contrato, válido até junho de 2030. Com isso, seu aumento salarial o coloca entre os jogadores mais bem pagos do mundo, com um valor anual de 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 128 milhões na cotação atual, livre de impostos , conforme informou o veículo de imprensa.

Além de bônus por gols, títulos e prêmios individuais, o salário mensal do jogador será, em média, de cerca de 1,7 milhão de euros, o que corresponde a aproximadamente R$ 10,7 milhões na cotação atual.

Atualmente, o veículo espanhol indica que o brasileiro receba em torno de 17 milhões de euros, cerca de R$ 109 milhões por temporada, do Real Madrid.

Em quais times Vinicius Júnior já atuou ao longo de sua carreira?

O jogador de futebol brasileiro fez parte de diversos times ao longo de sua carreira. Durante sua infância e adolescência, Vinicius Júnior passou pelas categorias de base do Flamengo. Em seguida, entre 2017 e 2018, jogou profissionalmente no Flamengo, time carioca, antes de ser contratado pelo Real Madrid em 2018. No clube espanhol, ele permanecerá até 2030, conforme divulgado pelo jornal espanhol As.

Vinicius também atua pela seleção brasileira de futebol, tendo estreado em março de 2019, quando o técnico ainda era Tite, na derrota do Brasil por 1 a 0 contra a seleção peruana.

