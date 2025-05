Ana Maria Braga ficará longe do ‘Mais Você’ por um longo período; entenda o motivo

A apresentadora Ana Maria Braga ficará um período longe do ‘Mais Você’ e já revelou quem assumirá o programa durante sua ausência

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou nesta sexta-feira, 9, que irá se afastar temporariamente do programa Mais Você, da TV Globo, que comanda desde 1999.

"Vou ficar ausente do Mais Você por três semanas para gravar o novo reality culinário, Chef de Alto Nível. A partir da próxima semana, estarei dedicada a essa tarefa e ficarei no Rio de Janeiro" , explicou a apresentadora.

"Como eu comentei lá no começo do programa, eu vou apresentar, eu tô muito orgulhosa disso, o novo reality de culinária aqui da Globo chamado de Chef de Alto Nível. Gente, tá maravilhoso, viu? Só ensaiei, mas já tô muito feliz com essa oportunidade”, compartilhou sua empolgação com a novidade. A estreia do novo reality da emissora está marcada para 17 de junho.

A apresentadora revelou os detalhes sobre o cronograma das gravações. "Na semana que vem começam as gravações. Então eu vou ter que fazer um pit-stop lá no Rio de Janeiro por três semanas para poder gravar o reality, que vai durar praticamente dois meses", confessou.

Ana Maria encerrou a fala agradecendo os colegas que vão assumir o programa durante sua ausência. “Quem vai estar aqui e vocês vão ter em casa com muito carinho e eu quero agradecer, é a Talitha Morete e o Fabricio Battaglini. Ficarão aqui e eu vou morrer de saudade, mas eu vou contando" .

O que se pode esperar do novo reality 'Chef de Alto Nível'?

O novo reality show da TV Globo, intitulado Chef de Alto Nível, estreia no dia 17 de junho. A competição de culinária contará com 24 participantes e será avaliada por um júri composto pelos chefs Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. A apresentação ficará por conta de Ana Maria Braga.

