Ana Maria Braga explica por que realizou nova cerimônia com Fábio Arruda

Ana Maria Braga e o marido, Fábio Arruda, realizaram uma cerimônia religiosa na capela da fazenda da apresentadora: 'Pedido especial'

Ana Maria Braga viveu um momento muito especial no último sábado, 28. A apresentadora do 'Mais Você' e o marido, o jornalista Fábio Arruda, realizaram uma cerimônia religiosa na capela da fazenda da loira, localizada no interior de São Paulo, para celebrar a união do casal.

Nesta segunda-feira, 30, por meio das redes sociais, Ana Maria explicou que a cerimônia não se trata de um casamento religioso. De acordo com a comunicadora, que já se casou na igreja anteriormente, o evento aconteceu para que um padre pudesse abençoar as alianças dos dois.

"Como vocês sabem, em abril eu me casei com o Fábio, e ficamos devendo para nós mesmos uma bênção religiosa. Como eu já havia me casado na igreja anteriormente, não poderíamos realizar outro casamento religioso. Mas fiz um pedido especial ao padre Max, que celebra as missas das nossas festas, para que ele benzesse as alianças", iniciou ela.

" Ele respondeu com carinho que não haveria problema, porque Deus nunca deixa de abençoar o amor verdadeiro. E foi assim que, antes da tradicional missa dos santos juninos, vivemos esse momento tão simbólico e emocionante. Fica a lição: quando a gente acredita de verdade, o amor real encontra o caminho", completou a loira.

Após a cerimônia na capela, Ana Maria Braga e Fábio Arruda comemoraram a união em clima de Festa Junina ao lado de familiares e amigos. O evento contou com comidas típicas da época, a famosa quadrilha, fogueira e um show de fogos de artifício para fechar a noite com chave de ouro.

Saiba quem levou Ana Maria Braga ao altar na capela

Por meio das redes sociais, Ana Maria compartilhou com o público alguns registros da cerimônia. Nas imagens, é possível notar que a comunicadora entrou de braços dados com o filho, Pedro Maffei, e Bento, um de seus netos.

A entrada da capela, inclusive, foi decorada com diversas flores coloridas. Para a ocasião, a apresentadora escolheu um vestido de noiva exclusivo criado por Lethicia Bronstein. O modelito escolhido por Ana Maria Braga ainda contou com pérolas, bordados e outros detalhes delicados. "Bênção das nossas alianças. 28/06/2025", escreveu ela na legenda de uma das postagens; confira mais detalhes!

