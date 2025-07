'Tenho que estar bem para ajudar', diz Ana Hickmann sobre o marido

Ana Hickmann fala sobre o impacto do diagnóstico de câncer de Edu Guedes e como o amor e o otimismo fizeram a diferença na descoberta da doença

Em um vídeo compartilhado no seu canal no YouTube, Ana Hickmann compartilhou os momentos difíceis que ela e o marido, Edu Guedes, enfrentaram desde a descoberta do câncer do apresentador. De forma sincera e tocante, ela contou os detalhes do diagnóstico, da cirurgia e da força que encontrou para seguir ao lado do marido.

"Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que vêm acontecendo e que a gente vem vivenciando aqui em casa desde que nós descobrimos o câncer do Edu. Eu tava aqui exatamente sentada nessa poltrona [...] ele me ligou, a voz dele não tava do mesmo jeito, porque toda vez que ele me liga, ele sempre tá com uma voz feliz, para cima, uma voz tranquila. Mas aí quando ele falou o alô, eu na hora senti que tinha alguma coisa diferente, ele tava mais apreensivo."

Ana descreveu o momento em que Edu revelou o diagnóstico: "Falou: 'Terminou e eu não vou poder ir para Portugal'. Eu falei: 'É mesmo? É tão difícil assim? O que você vai ter que fazer agora dos rins, o cálculo renal?' Ele falou: 'Não, essa parte vai ser tranquila. É que o Dr. Joaquim achou uma sombra e ele tem quase certeza que é um tumor e que a gente vai ter que fazer uns outros exames.'"

Ela confessou o medo que sentiu ao ouvir a palavra "tumor": "Meu coração deu uma acelerada e quando ele falou onde era, o medo tomou conta de mim, porque eu já perdi um amigo por conta de um câncer nesse lugar e na mesma hora me remeteu a esse amigo", contou.

Mesmo diante do susto, Ana decidiu focar na força para apoiar o marido. "Aí eu falei: 'Não, pera aí, medo não, agora não é hora de medo, agora é hora de ficar bem para poder dar força pro Edu'", continuou.

Sobre a dificuldade de receber uma notícia tão pesada, Ana refletiu. "Ninguém tá preparado para receber esse tipo de notícia. A gente fala assim, não, porque a gente é forte, a gente vai enfrentar, mas ninguém tá preparado para isso. E aí algumas coisas vêm à cabeça, medos, dúvidas", contou.

Ela ainda admitiu o erro de pesquisar demais na internet: "Quando eu entrei ali, eu fiz essa bobagem. A primeira coisa que você vê ali é taxa de mortalidade 90%. Aí você fala: 'Meu Deus do céu, e agora? Acabou?'"

Foi a irmã de Ana quem a acalmou: "Ela falou: 'Calma, respira, vai dar tudo certo. Pode ser que seja o começo de uma nova chance, porque vocês estão pegando no começo.'"

Rotina de exames

Apesar do susto, Ana seguiu firme ao lado do marido em todos os exames e procedimentos. "Fiquei junto com ele o tempo todo em todos os exames." Ela conta que acompanhou desde a cirurgia emergencial para limpar os rins até a maior e mais delicada cirurgia para retirada do tumor.

"A Record foi de um carinho muito grande comigo, me deu folga nos dias ali, me permitiu ficar junto com o Edu," agradeceu Ana, destacando a importância da fé nesse momento: "Eu acho que fé nessas horas é o que mais primeiro conforta, te dá forças e te faz acreditar que vai dar certo."

Ela ainda descreveu a angústia no dia da cirurgia: "Eu fui rezando da hora que eu acordei, até a porta do centro cirúrgico. Fiquei com o contato de um dos médicos que estava dentro durante a intervenção toda e ele me atualizava a cada 30, 40 minutos", desabafou.

Momentos de descontração

Ela contou uma situação engraçada no pós-operatório. "Depois da cirurgia, a preocupação era saber se o intestino tava funcionando... Fazer pum, xixi, cocô. Ele morre de vergonha, pedia desculpa até para isso", detalhou.

Entre risadas e momentos leves, Ana destacou a importância de transformar a dor em leveza. "A gente tinha que contribuir para que aquele momento de dor física se tornasse mais leve, seja com carinho, com o estar ao lado e só ouvir."

Após dias de incerteza, Ana celebrou a notícia mais esperada: "O momento mais feliz foi quando o médico contou que ele não teria que passar por quimioterapia ou radioterapia, que o problema foi solucionado no centro cirúrgico", disse.

Ana encerrou sua fala com um agradecimento emocionado. "Ao longo de todos esses dias, muitas orações chegaram pra gente. Uma corrente de energia positiva enorme, muitas mensagens lindas. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo", concluiu.

