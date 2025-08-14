Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'

Ana Hickmann é uma das apresentadoras do 'Hoje em Dia'; em entrevista à CARAS Brasil, ela faz confissão ao falar da carreira

O Hoje em Dia vai completar 20 anos no ar no próximo dia 22. Atualmente, Ana Hickmann (44) é uma das apresentadoras da atração. A artista começou a carreira como modelo, muito jovem, e depois ingressou na TV.

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Hickmann fala sobre trajetória artística e confessa a 'decisão mais ousada' que cometeu. Segundo a apresentadora, ela entendeu cedo que buscar novidades era algo primordial para seu trabalho.

"A gente tem que evoluir junto na carreira, comunicação, forma de trabalhar, no empreendedorismo", afirma. Ana Hickmann revela que a escolha mais ousada de sua trajetória artística foi ter decidido ingressar na TV .

"Saí do conforto, estava em momento muito estável, muito próspero da minha vida como modelo internacional e foi exatamente no auge que decidi largar tudo e vir para TV e começar. Eu acho que foi a decisão mais louca que eu tive na vida, mas foi a mais acertada", declara.

Duas décadas de entretenimento com qualidade

O Hoje em Dia vai completar 20 anos no ar no próximo dia 22. Atualmente, Ana Hickmann, Celso Zucatelli (52), Renata Alves (45) e Ticiane Pinheiro (49) comandam a atração da Record. A apresentadora fala sobre a longevidade da revista eletrônica.

"Hoje em Dia, quando nasceu foi com o propósito de ser uma extensão da casa da família brasileira e nós cumprimos essa missão desde o princípio! Primeiro eramos três apresentadores, cada um na sua área, falando sobre um determinado assunto, mas que quando se reuniam na sala de estar do programa se tornavam uma grande família e as pessoas sentiram isso!", aponta.

Foto: Edu Moraes/ Record

Ana Hickmann avalia que, assim como o público foi amadurecendo e umas novas gerações chegando, o programa foi se atualizando."Passou por diversas formações com diferentes apresentadores, mas ele nunca perdeu a essência, que era trazer, como revista eletrônica, informação e entretenimento de qualidade", confessa. A apresentadora relembra momentos especiais do Hoje em Dia e aponta os mais especiais.

"Eu sou muito nostálgica, [lembro] da nossa primeira viagem Brasil à fora, os meus aniversários eram memoráveis e com muita adrenalina. Depois o quadro SOS mãe, que eu não posso deixar de citar. Tinhamos um quadro que eu adorava, queria muito que voltasse, o Desafio das Meninas, eu, Renata e Ticiane eramos desafiadas a fazer uma série de coisas diferentes. São muitos os momentos", finaliza a apresentadora Ana Hickmann.

