CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
TV / DAS PASSARELAS À TV

Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'

Ana Hickmann é uma das apresentadoras do 'Hoje em Dia'; em entrevista à CARAS Brasil, ela faz confissão ao falar da carreira

Paulo Henrique Lima e Felipe França
por Paulo Henrique Lima e Felipe França
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 10h00 - Atualizado às 10h02

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TV - Foto: Reprodução/Instagram @ahickmann
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TV - Foto: Reprodução/Instagram @ahickmann

O Hoje em Dia vai completar 20 anos no ar no próximo dia 22. Atualmente, Ana Hickmann (44) é uma das apresentadoras da atração. A artista começou a carreira como modelo, muito jovem, e depois ingressou na TV. 

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Hickmann fala sobre trajetória artística e confessa a 'decisão mais ousada' que cometeu. Segundo a apresentadora, ela entendeu cedo que buscar novidades era algo primordial para seu trabalho. 

"A gente tem que evoluir junto na carreira, comunicação, forma de trabalhar, no empreendedorismo", afirma. Ana Hickmann revela que a escolha mais ousada de sua trajetória artística foi ter decidido ingressar na TV

"Saí do conforto, estava em momento muito estável, muito próspero da minha vida como modelo internacional e foi exatamente no auge que decidi largar tudo e vir para TV e começar. Eu acho que foi a decisão mais louca que eu tive na vida, mas foi a mais acertada", declara.

Duas décadas de entretenimento com qualidade

O Hoje em Dia vai completar 20 anos no ar no próximo dia 22. Atualmente, Ana Hickmann, Celso Zucatelli (52), Renata Alves (45) e Ticiane Pinheiro (49) comandam a atração da Record. A apresentadora fala sobre a longevidade da revista eletrônica. 

"Hoje em Dia, quando nasceu foi com o propósito de ser uma extensão da casa da família brasileira e nós cumprimos essa missão desde o princípio! Primeiro eramos três apresentadores, cada um na sua área, falando sobre um determinado assunto, mas que quando se reuniam na sala de estar do programa se tornavam uma grande família e as pessoas sentiram isso!", aponta. 

Foto: Edu Moraes/ Record
Foto: Edu Moraes/ Record

Ana Hickmann avalia que, assim como o público foi amadurecendo e umas novas gerações chegando, o programa foi se atualizando."Passou por diversas formações com diferentes apresentadores, mas ele nunca perdeu a essência, que era trazer, como revista eletrônica, informação e entretenimento de qualidade", confessaA apresentadora relembra momentos especiais do Hoje em Dia e aponta os mais especiais.

"Eu sou muito nostálgica, [lembro] da nossa primeira viagem Brasil à fora, os meus aniversários eram memoráveis e com muita adrenalina. Depois o quadro SOS mãe, que eu não posso deixar de citar. Tinhamos um quadro que eu adorava, queria muito que voltasse, o Desafio das Meninas, eu, Renata e Ticiane eramos desafiadas a fazer uma série de coisas diferentes. São muitos os momentos", finaliza a apresentadora Ana Hickmann.

Leia mais: Ana Hickmann confessa como concilia carreira e maternidade: 'Meu combustível para nunca desistir'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Paulo Henrique Lima e Felipe França

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

TVana hickmannHoje em Dia
Ana Hickmann Ana Hickmann   

Leia também

Polêmica

Manu Bathidão - Foto: Reprodução / Instagram

Participantes da Dança dos Famosos rebatem críticas de internautas

Por trás das câmeras

Mary Jackson - Foto: Reprodução / Instagram

Mary Jackson do ‘Domingão’: Saiba qual é a realidade dela

Luxo

Deborah Secco - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Deborah Secco chama atenção com vestido de grife avaliado em R$ 6 mil

Novidade

Enzo Krieger - Fotos: Ieda Ribeiro e JPS Freitas

Enzo Krieger fala sobre os desafios e a preparação para ser o protagonista de A Vida de Jó

Affair

Álvaro e Lucas Leto - Foto: Reprodução / X

Álvaro fala sobre rumores de romance com Lucas Leto na Dança dos Famosos

Polêmica

Ana Maria Braga - Foto: Reprodução / Globo

Ana Maria alfineta Ju Massaoka ao vivo no Mais Você: "Como passou de ano?"

Últimas notícias

Malvino Salvador divide foto inédita com os 4 filhosMalvino Salvador compartilha foto inédita ao lado dos quatro filhos: 'Lindezas'
Tirullipa é casado com Stefânia LemosQuem é a mulher de Tirullipa? Ele admitiu que a traiu no casamento
César Tralli posa com o pai, CésarCésar Tralli encanta ao exibir foto rara e especial com o pai: 'Gente boa'
Regina CaséRegina Casé escreve recado para o afilhado, filho de Carolina Dieckmann: 'Coragem e sorte'
NoneVinícola Ametista encanta convidados em jantar do CARAS Inverno 2025
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e XanddyFilho de Carla Perez choca ao mostrar os músculos definidos
Preta Gil e Bela GilBela Gil conta que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil
Mariana RiosMariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'
O médico explicou mais detalhes dos benefícios da técnica de hipnose usada por Carol PeixinhoMédico analisa hipnose durante gravidez de Carol Peixinho: 'Não é uma técnica comum'
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade