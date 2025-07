Como está Edu Guedes? Apresentador realizou cirurgia após descoberta de câncer

O apresentador Edu Guedes teve seu quadro de saúde atualizado nesta segunda-feira, 7, através da RedeTV!; saiba detalhes

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes teve seu quadro de saúde atualizado nesta segunda-feira, 7, no 'Fica com a Gente', programa matinal comandado por ele na RedeTV!. O marido de Ana Hickmann realizou uma cirurgia delicada no último fim de semana para retirada de nódulos no pâncreas.

De acordo com informações da atração da RedeTV!, "Edu passou bem a noite, está estável e evoluindo de forma positiva". A operação aconteceu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, logo após o apresentador receber o diagnóstico de câncer.

Edu Guedes falou pela primeira vez sobre o assunto em um comunicado oficial da emissora: " Esse não é o fim, mas sim um recomeço ", declarou o chef de cozinha. A doença foi descoberta por uma infecção causada por um cálculo renal, que é popularmente conhecido como pedra nos rins.

Ele fez uma cirurgia de emergência para remover o cálculo e, pouco depois, passou por mais exames. Os médicos, então, descobriram o câncer no pâncreas. O apresentador, por sua vez, foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para remover o tumor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann comenta câncer de Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo post nas redes sociais após a notícia de que seu marido, o apresentador Edu Guedes, foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Nesta segunda-feira, 7, ela usou os stories de seu perfil para resgatar um momento com o companheiro.

Na imagem compartilhada, ela mostrou as duas mãos sobrepostas, ambas usando alianças douradas semelhantes e confessou: " De mãos dadas, sempre!!!!! Eu te amo, meu amor ", declarou ela, que marcou o perfil do amado.

Mais cedo, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, falou sobre a fé deles na cura da doença. Além disso, ela pediu para que os fãs continuem orando pela saúde do marido; confira mais detalhes!

Leia também: Após cirurgia, equipe de Edu Guedes diz que os próximos sete dias serão delicados